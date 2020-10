Fortaleza supera Atlético-MG, e Rogério Ceni exalta seus jogadores: "Foram heróicos"

O Fortaleza superou o Atlético MG pelo placar de 2 a 1, no Castelão, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. David e Bruno Melo marcaram para o Tricolor do Pici, Sasha fez o de honra da equipe mineira. O Tricolor teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, mas conseguiu vencer o atual líder do campeonato mesmo assim.

Rogério Ceni foi muito elogiado pela imprensa e pelos torcedores após a vitória. O treinador conseguiu sua terceira vitória em três jogos diante de Jorge Sampaoli. Ceni explicou que, para anular o Galo, foi preciso apostar em resistência e força física, além da bola longa:

“Na verdade optámos por ter mais força que velocidade. Hoje a consistência física foi fundamental, tínhamos que competir fisicamente com eles. . Perdemos muita posse, erramos passes. O Atlético pressiona muito, é um time que te faz diminuir a linha. Tentamos jogar pela bola longa, vimos que o Atlético GO dificultou eles com bola longa”, salientou o treinador.

E por fim, Ceni exaltou seus atletas que conseguiram vencer mesmo com um jogador a menos por mais de 45 minutos:

“Os caras dentro de campo foram heróicos. cumpriram a risca o que foi passado e deixaram a vida dentro de campo. A intensidade, a força, abrimos mão de velocistas para ter força. A estratégia de hoje foi bem traçada e bem cumprida", completou Rogério.

Comemora, David!

David, autor de um dos gols do Fortaleza, se mostrou aliviado ao poder voltar a balançar as redes após viver um jejum:

“É um alívio, mas eu estava bem tranquilo quanto a isso me dedicando ao máximo, trabalhando. Eu que cheguei no começo do ano bem, marcando gols, depois da quarentena acabei tendo esse jejum de gols. Taticamente nosso time está bem muito bem, estou ajudando bastante na marcação. Nosso time é rápido, tem essa bola rápida ali na frente, em contra-ataque”, celebrou o atacante.

David também exaltou sua boa relação com o treinador e desmontou confiar em seu trabalho:

“Hoje estou muito feliz pelo gol, tiro um peso das costas, mas não vou me acomodar nisso. Acho que tenho muito ainda a ajudar, só tenho a agradecer a todos que torcem por mim. Ele (Ceni) sempre me deu essa confiança, por isso que eu vim. Ele acredita muito no meu trabalho. Me dou muito bem com ele”, completou o atacante.

Próximos compromissos e classificação

Com a vitória, o Fortaleza assumiu a nona colocação, com 20 pontos somados. O Tricolor irá enfrentar o Coritiba, também no sábado (10) as 19h, no Couto Pereira. Apesar da derrota, o Galo continua na liderança do Brasileirão com 27 pontos somados. A equipe mineira irá enfrentar o Goiás no próximo sábado (10) às 21h, no Independência.