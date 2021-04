Chape perde chance de retomar ponta, mas auxiliar destaca empenho após jogo com Vitória

A Chapecoense deixou escapar a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão Série B. No Barradão, a equipe ficou no 0 a 0 com o Vitória neste domingo (17)

Já garantido na Série A na próxima temporada, o time catarinense briga pelo título da competição com o América-MG. Os mineiros tem um ponto a mais, 68, contra 67 da Chape.

Apesar do empate, Foguinho garantiu que a equipe segue na busca do Coelho na tabela: “Não é o resultado que a gente buscava, a gente precisava da vitória para voltar à liderança. Mas a equipe não deixou de buscar o gol, a gente não foi feliz de conseguir. Vamos seguir em busca do América, tem três rodadas ainda e temos condições de buscar.”

O auxiliar técnico Felipe Endres, que comandou o time na partida, também avaliou o duelo. Ele destacou a importância de seguir focado na briga pela ponta da tabela e a dificuldade de jogar contra equipes da parte de baixo.

“Normalmente as equipes que estão na parte de baixo da tabela, principalmente neste fim de campeonato, acabam por manter um nível de competitividade muito alto. Tentam buscar a vitória a qualquer custo, para não sofrerem o rebaixamento. Isso sempre é difícil, sempre é complicado enfrentar uma equipe assim. A gente tentou, lutou, buscou, mas infelizmente não conseguimos sair daqui com os três pontos. Agora é sair daqui focado, trabalhando, para que possamos ganhar o próximo jogo”

Na próxima quinta, a Chapecoense enfrenta a Ponte Preta, às 17h45.