Eficiente, Fortaleza bate reservas do Santos e respira no Brasilierão

A sequência de oito jogos sem vencer do Fortaleza no Campeonato Brasileiro terminou nesta quinta-feira (21), quando o time bateu o Santos por 2 a 0 na Arena Castelão, pela 31ª rodada.

O técnico Cuca preservou vários titulares, como os atacantes Marinho e Soteldo pensando no desgaste físico da temporada e na final da Libertadores do próximo dia 30. Sendo assim, alguns jogadores sequer viajaram para Fortaleza. Um dos que ganharam oportunidade foi Marcos Leonardo, com atuação discreta que foi substituído sem mandar uma bola na direção do gol.

Mesmo sem os pontas Marinho e Soteldo, os laterais Madson e Felipe Jonatan apareciam bastante no setor ofensivo - o canhoto criou boas jogadas quando foi à linha de fundo. Em uma delas, Marcos Leonardo bateu por cima.

O primeiro tempo teve poucas oportunidades de gol. A melhor do lado tricolor foi nos acréscimos, quando João Paulo espalmou um chute cruzado de David. Ex-Fortaleza, o meio-campista Jean Mota teve a chance de abrir o placar quando a arbitragem anotou toque na mão de Jackson dentro da área. Ele bateu no canto esquerdo, mas Felipe Alves acertou o canto e defendeu, tornando-se o primeiro candidato a herói da noite.

O Fortaleza voltou do intervalo a todo vapor e logo no início do segundo tempo Osvaldo foi derrubado na área, Juninho deslocou o goleiro João Paulo na cobrança do pênalti e balançou a rede. Este foi o quinto gol dele na temporada.

Romarinho e Mariano Vázquez participaram bastante do jogo. O primeiro se movimentou pelos dois lados, incomodando a defesa do Santos que tinha a zaga reserva formada por Luiz Felipe e Laércio, e o argentino lançou Osvaldo no lance do pênalti e teve uma boa chance mas errou o alvo.

Como só a vitória interessava, porque jogava em casa e queria afastar-se da zona de rebaixamento, Enderson Moreira deu mais fôlego ao ataque colocando Yuri César e Wellington Paulista nos lugares de Osvaldo e Mariano Vázquez. A dupla correspondeu rápido: cinco minutos após entrarem em campo, o ex-jogador do Flamengo tocou para o centroavante dentro da área. João Paulo dividiu com ele, mas o camisa 9 deu um toque por cima e ampliou a vantagem do Fortaleza.

O segundo gol foi aos 21 minutos e praticamente matou o Santos. O técnico Cuca aproveitou para dar mais rodagem ao elenco colocando jovens como o zagueiro Wagner Leonardo e os os atacantes Ângelo, Bruno Marques e Tailson. Na reta final da partida Fortaleza quase se complicou quando o árbitro Ricardo Marques Ribeiro Wellington Paulista deixou o braço em disputa com Lucas Lourenço, mas após consultar o VAR ele nada marcou.

Classificação e próximos jogos

A vitória do Corinthians sobre o Sport por 3 a 0 fez o time ultrapassar no saldo de gols o Santos, que soma 45 pontos e agora está em nono lugar no Brasileirão. Goiás e Atlético-MG são os adversários do time de Cuca antes da final da Libertadores no dia 30. O primeiro confronto é no domingo (24) na Vila Belmiro.

A sequência do Fortaleza inclui dois jogos fora de casa diante de Atlético-GO e Atlético-MG, sendo o primeiro também no domingo (24), mas em Goiânia. Como ganhou nesta rodada, o tricolor chegou aos 35 pontos, com três a mais do que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento.