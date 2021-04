Ponte Preta não toma conhecimento e atropela CRB no Moisés Lucarelli

A Ponte Preta venceu neste domingo (24) o CRB, por 3 a 1, pela 37ª rodada da Série B, no Moisés Lucareli. Em campo, o jogo não valia muito para os times em termos de classificação, mas serviu para organizar e planejar as competições de 2021.

Com dois gols de Bruno Rodrigues, ainda no primeiro tempo, e um de Guilherme Pato, a Macaca fez valer o mando de campo e foi melhor que o CRB durante toda a partida. A superioridade pode ser explicada através dos números do primeiro tempo: 12 chutes da Ponte contra seis do Brasil, sendo três a gol contra um e 62% de posse de bola contra 38%.

Domínio alvinegro

A partida começou equilibrada e só teve uma definição do meio para o fim do primeiro tempo. Até os 24 minutos, as equipes tinham uma chance cada. O CRB foi melhor nos primeiros minutos, mas a ponte igualou, deu mais velocidade e conseguiu abrir o placar.

Aos 26, Camilo cobrou escanteio e Dawhan acertou o travessão. Na sobra, Barreto tocou para Bruno Rodrigues abrir o placar. Ainda aos 43 da primeira etapa, Apodi cruzou para Bruno marcar o segundo dele e da Ponte na partida.

Aos 16 da segunda etapa, Guilherme Pato deu números finais à partida. O atacante tabelou com Matheus Peixoto e tocou no cantinho, tirando de Georgemy. Ainda deu tempo do CRB fazer o gol de honra, aos 28 do segundo tempo, em um golaço de Luiz Paulo. Mas foi só. A reação ficou por aí e a Ponte Preta ficou com os três pontos.

Última rodada

Com a vitória, a Ponte chegou à oitava colocação, com 54 pontos. Já o CRB ficou na décima posição, com 49, após a derrota. A próxima rodada do Brasileirão Série B será a de número 38 e encerra a competição.

Todas as partidas acontecerão na próxima sexta-feira (29), às 21h30. A Ponte Preta visita o Figueirense, no Orlando Scarpelli. Enquanto o CRB recebe o terceiro colocado Cuiabá, no estádio Rei Pelé.