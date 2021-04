Fortaleza faz bom primeiro tempo e derrota CRB pela Copa do Nordeste

Deu Leão do Pici! Na noite desta quarta-feira (3), o Fortaleza conseguiu dominar bem o primeiro tempo para fazer o único gol da partida contra o CRB. Em jogo válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste, o time de Enderson Moreira fez o suficiente para sair na frente e administrar o resultado, já na etapa final. Estreia com o pé direito do Leão do Pici na competição. Em contrapartida, o Galo conhece sua primeira derrota na temporada 2021 e larga com revés no Nordestão.

Quem marcou o gol salvador para o Fortaleza foi o lateral-esquerdo Bruno Melo, em desvio de cabeça numa jogada área de escanteio já aos 45 minutos do primeiro tempo. O gol representou bem a superioridade dos donos da casa, que tiveram 60% de posse de bola e quatro chutes a mais que os regatianos.

Depois do intervalo, a equipe de Roberto Fernandes melhorou por conta das alterações ofensivas do técnico. Mas faltou criatividade e qualidade nas armações de jogadas. O sistema defensivo do Leão foi suficiente para se resguardar e não sofrer com grandes problemas. Ao todo, foram seis chutes alagoanos (nenhum a gol) contra 11 cearenses (dois a gol).

Sequência na Copa do Nordeste

Agora, na próxima rodada do Nordestão, o Fortaleza vai ao Maranhão encarar o Sampaio Corrêa, às 20h30 do sábado (6). No mesmo dia, às 16, o CRB joga em Alagoas contra o Sport na busca da primeira vitória no campeonato.