Fortaleza não sai do zero contra São Caetano e se complica na Copinha

O Fortaleza empatou por 0 a 0 contra o São Caetano, no Estádio Rua do Javari e fica em situação bastante difícil no grupo 31 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, precisando de uma vitória diante da Juventus na rodada final. No mesmo cenário está o Azulão que também tem a necessidade de vencer o Remo para não ser eliminado precocemente da competição.

As duas equipes apresentaram muito pouco durante a partida. Apenas nos momentos finais, o Tricolor se manteve mais presente no campo de ataque e perdeu uma grande oportunidade em que o goleiro Max evitou o triunfo leonino.

Tudo igual

A partida começou com a defesa dos dois times prevalecendo sobre os ataques. O Fortaleza buscava mais o jogo tentando arriscar com chutes de longe, mas sem sucesso. No outro lado o São Caetano montava um forte bloqueio defensivo e buscava mais os contra golpes. Diante tudo isso tivemos emoções escassas até os primeiros trinta minutos.

Apenas na reta final que a equipe cearense tomou conta das ações para sair do intervalo com a vantagem mínima e em umas dessas oportunidade quase o gol se concretizava. O grande destaque desse primeiro tempo, Riquelme avançou pela direita e cruzou rasteiro, Paulo Roberto de frente para a meta jogou nas mãos do goleiro, então terminou tudo igual na saída dos vestiários.

Fortaleza tenta no fim, mas o placar permanece zerado

Como no primeiro tempo, a etapa regulamentar se iniciou bastante truncada com poucas jogadas perigosas. Precisando do placar favorável, O Fortaleza pouco produzia e parava na forte marcação adversária. Enquanto o São Caetano apenas explorava o contra ataque.

O jogo foi melhorar apenas na parte final, com as duas equipes revezando no ataque. Aos 37, Carlos Daniel recebeu sozinho e na hora de chutar, Guilherme Tavares travou, evitando a abertura do marcador. Na lance seguinte, Everton recebeu na entrada da área, mas a bola foi desviada, saindo pela linha de fundo.

No entanto, aos 40 minutos, o Tricolor desperdiçou a melhor chance do confronto. Em cruzamento na área, Julio Cesar desviou de cabeça e o goleiro Max fez uma boa defesa, ainda teve o rebote de fora da área, mas saiu triscando o travessão. O árbitro ainda expulsou o zagueiro do time paulista Alamo, no último minuto, mas de nada adiantou para os leoninos que agora jogam a vida na rodada derradeira.

Remo bate a Juventus e garante a vaga na próxima fase

O Remo confirmou o favoritismo e derrotou os donos da casa, a Juventus da Mooca, pelo placar de 2 a 1 e carimba a classificação. Em um jogo de amplo domínio, o Leão paraense abriu o marcador com Guty em um chutaço de fora da área e Matheus Grecco de pênalti fechou o caixão. Masson ainda diminuiu para os paulistas, na etapa final, mas foi tarde demais.

Sequência

As emoções finais do Grupo 31 da Copa SP de futebol Jr será na próxima terça-feira (10). Com apenas um ponto, o Fortaleza encara a Juventus da Mooca, às 13h, enquanto o São Caetano enfrenta o Remo, mais cedo, às 10h45.