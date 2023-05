De virada, Athletico-PR derrota Flamengo e se recupera no Brasileirão

Com direito a Arena da Baixada lotada, o Athletico-PR aproveitou o fator casa para vencer, de virada, o Flamengo pelo placar de 2 a 1 e se recuperar no Campeonato Brasileiro. Os gols do Furacão foram marcados por Vitor Roque e Erick. Gabigol, de pênalti, fez o gol flamenguista.

Com o resultado, o Furacão chegou a seis pontos no torneio, ultrapassando Santos e Vasco na tabela de classificação. Além disso, a equipe paranaense deu fim há uma sequência de quatro jogos sem vencer o rubro-negro carioca.

O Flamengo, por sua vez, chega a três jogos sem vitórias na competição desde a chegada de Jorge Sampaoli. Com apenas três pontos, o time do Rio de Janeiro ocupa a 16ª posição.

Fla sai na frente, mas erro do goleiro gera empate

Mesmo jogando como visitante, o Flamengo dominou a posse de bola e tentava criar dificuldades para o Furacão. Apesar disso, a equipe carioca finalizou apenas duas vezes nos primeiros 45 minutos.

Um dos destaques da primeira etapa foi o atacante Éverton Cebolinha, que entrou como titular. Aos 14 minutos, o camisa 11 invadiu a área e sofreu o pênalti. Na cobrança, Gabigol cobrou com categoria e, mesmo com o goleiro Bento acertando o canto, a bola morreu no fundo das redes.

Atrás no placar, o Athletico-PR buscou o ataque para empatar o confronto. Das cinco finalizações durante o primeiro tempo, quatro foram na direção do gol, obrigando a defesa visitante e o goleiro Santos a trabalhar.

O gol de igualdade não demorou a chegar. Aos 29 minutos, Fernandinho, pela direita, cruzou para a área. Vitor Roque tentou dominar e desviou a bola, que enganou o goleiro Santos, que saiu errado, deixando o gol escancarado para a bola entrar. O gol incendiou o estádio e a equipe, que seguiu pressionando pela virada.

Virada paranaense chega nos pés dos volantes

No segundo tempo, o Flamengo seguiu com mais posse de bola e finalizou mais vezes em comparação aos 45 minutos iniciais. Porém, o rubro-negro carioca não conseguiu transformar o volume de jogo em gols.

Por outro lado, os donos da casa buscavam explorar os espaços deixados pela defesa do Fla nos contra-ataques para virar a partida. Porém, foram cinco finalizações para fora do gol em seis tentativas.

O Furacão chegou a balançar as redes novamente com Vitor Roque, porém a arbitragem anulou por impedimento. Pouco depois, a virada chegou aos 34 minutos da etapa complementar.

Fernandinho encontrou Khellven na direita e tocou para o lateral cruzar rasteiro para a área. O goleiro Santos espalmou, mas a bola sobrou para o volante Erick, que encheu o pé para estufar as redes e sacramentar a virada da equipe mandante.

No lance do gol, o arqueiro flamenguista desmaiou após choque da cabeça com o joelho de Vitor Roque. Com isso, foi substituído após atendimento do departamento médico flamenguista.

O treinador Jorge Sampaoli, que havia colocado Arrascaeta no lugar de Éverton Ribeiro no intervalo, ainda tentou mexer no time para buscar o empate, colocando o atacante Marinho em campo, mas pouco surtiu efeito.

Próximos compromissos

Vitorioso, o Athletico-PR viaja para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional no meio de semana. O rubro-negro paranaense busca sua primeira vitória como visitante na competição. A partida será na quarta-feira (10), às 19h, no Beira-Rio.

O Flamengo por sua vez, volta ao Rio de Janeiro para encarar o Goiás, também na quarta-feira (10), às 20h, no estádio do Maracanã, com o objetivo de se recuperar na competição e colocar um ponto final na sequência negativa.