Athletico-PR vence Libertad de virada e segue na liderança do grupo G, da Libertadores

O Athletico visitou o Libertad, nesta quinta-feira (04), pela terceira rodada do grupo G, da Libertadores. Jogando no Defensores Del Chaco, o time paranaense sentiu a pressão dos donos da casa, no primeiro tempo. Mas, no segundo, conseguiu a vitória e a liderança do grupo. Cardozo fez para os paraguaios, Rômulo e Alex Santana fizeram os gols da virada do Furacão.

Athletico irreconhecível na primeira etapa

O Furacão começou a partida errando bastante. Já o Libertad marcou em cima e conseguiu pressionar. Em uma dessa pressões, logo no início do jogo, saiu o gol. Aos 10 minutos, Bento errou lançamento e a bola ficou com os paraguaios. Cardozo foi acionado na área, chutou, Bento ainda tocou nela, mas a bola morreu no fundo do gol.



Logo na sequência, aos 11, em mais uma saída de bola errada do rubro-negro, quase o Libertad ampliou. Depois de cruzamento da esquerda, Cardozo subiu livre, mas cabeceou para fora.



O jogo seguiu com o Athletico com muita dificuldade na criação e errando muitos passes. Aos 21, Villalba cruzou para Cardozo, na marca do pênalti, isolar. Aos 35, depois de levantamento da esquerda, a bola passou por Bento, mas, antes que ela chegasse em Cardozo, Thiago Heleno afastou.

Substituições mudam o jogo

No intervalo para o segundo tempo, Paulo Turra promoveu duas alterações: Rômulo entrou na vaga de Pablo e Thiago Andrade entrou para a saída de Vitor Bueno. As mudanças deram outra cara ao Furacão e mudaram os rumos da partida.



O Athletico ficou mais intenso, conseguiu pressionar o Libertad e foi premiado. O primeiro gol saiu logo aos 7 minutos. Depois de cruzamento na área, Barbosa afastou mal, ela ficou com Pedro Henrique que cruzou, na medida, para Rômulo cabecear para o gol.



O que se viu depois do empate foi um domínio completo do Athletico. Aos 19, Thiago Andrade invadiu a área e obrigou Martín Silva a fazer duas boas defesas. Na sequência, aos 20, depois de escanteio, a bola ficou com o Furacão pela esquerda, Terans cruzou e Alex Santana apareceu, de surpresa, para virar o jogo.

O time paranaense continuou pressionando até os minutos finais quando abaixou um pouco a guarda. Isso trouxe alguns sustos para a torcida. Aos 45, Bento saiu mal, a bola ficou com Gonzalez que bateu para defesa do goleiro. Aos 48, mais uma chance. Roque Santa Cruz desviou chute na pequena área, mas Bento segurou.

Como ficou o grupo?

Com a vitória, o Athletico foi a sete pontos e lidera o grupo G. O Alianza Lima, que perdeu para o Atlético-MG na quarta-feira (03), é o segundo com quatro. O Galo vem na sequência com três, assim como o Libertad, que é o lanterna.

Próximos desafios do Furacão

O Athetico vai a campo no domingo (07), às 16h, contra o Flamengo, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. Pela Libertadores, o próximo duelo da equipe será contra o Atlético-MG, dia 23 de maio, fora de casa. O confronto brasileiro será pela quarta rodada da competição.