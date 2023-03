Em segundo jogo pelo Athletico, Pajé descarta favoritismo e prega busca pela vitória contra o Santos no Brasileirão Sub-20

Depois de estrear oficialmente com a camisa do Athletico na abertura do Campeonato Brasileiro Sub-20, o meia Pajé acredita que o Furacão pode sair com o triunfo no duelo desta quinta-feira (9), pela competição nacional.

Foto: Athletico-PR

No duelo, o Athletico enfrenta o Santos, em casa, e para Pajé não há favoritismo para nenhum lado: "Creio que não tem um favorito, mas vamos com tudo em busca dos três pontos. Acho que os dois times vão para cima, pois são duas equipes bastante ofensivas e que gostam muito de ficar com a bola", projeta.

O meia ainda acredita que o ponto forte do time paranaense pode ser a imposição do ritmo de jogo na partida, e que isso pode contribuir para sair com os três pontos no confronto: "Nosso ponto forte creio que é saber impor o ritmo e criar bastante jogadas em direção à meta adversária. Vamos buscar uma boa eficiência para poder marcar gol e não sofrer na defesa", finaliza.