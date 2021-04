Clássico SanSão é protagonizado por técnicos argentinos no Morumbi

Dos maiores clássicos do futebol paulista e brasileiro, São Paulo x Santos será protagonizado por... dois argentinos. Os técnicos das equipes que protagonizam o SanSão 314, que será disputado no próximo sábado (06), às 19h (Horário de Brasília), no Morumbi, chamam atenção pelos trabalhos anteriores, fazendo com que os torcedores depositem esperanças em Hernán Crespo e Ariel Holan, respectivamente. A peleja é válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2021.

As duas equipes estão invictas na temporada, mas em situações bem distintas. O Tricolor causou boa impressão até aqui, enquanto o Peixe ainda não engrenou - e tem preocupações maiores no momento.

Em ascensão

Após um empate no qual teve erros de arbitragem contra si na estreia do Paulistão 2021, contra o Botafogo, o São Paulo dominou a Internacional em Limeira e goleou: 4 a 0. Líder do Grupo B, com quatro pontos, o SPFC está empatado com a Ferroviária (e a à frente no saldo de gols) e melhor que Ponte Preta e São Bento na classificação. Com uma concussão, Igor Gomes não atua.

Na entrevista coletiva no Limeirão, Hernán Crespo, técnico são-paulino, valorizou o trabalho realizado até aqui e mostrou-se querendo uma partida de maior expressão. "Se vê uma linha (de trabalho), mas há muito a melhorar, a fazer. Não é mágica, não é de um dia para outro. Há uma ideia, uma busca, e se leva tempo. Tem que ficar tranquilo. Virão partidas mais difíceis. Necessitamos de tempo para trabalhar e corrigir erros", comentou.

Provável escalação: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo Pelé; Igor Vinícius, Daniel Alves, Luan, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo

Técnico: Hernán Crespo

Estreia portenha

Contratado para a atual temporada, Ariel Holan ainda não tinha comandado o Santos. Oficializado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o treinador, enfim, comandará o Peixe na casamata. E, para isso, terá uma série de retornos para a peleja do Campeonato Paulista 2021.

De folga após o final da temporada anterior, John Victor, João Paulo, Luan Peres, Luiz Felipe, Felipe Jonatan, Alison, Sandry, Lucas Braga e Yeferson Soteldo estão de volta. Nem tudo são flores, entretanto. Marinho e Pará, que testaram positivo para coronavírus, não atuam. Kaio Jorge, Madson, Laércio, Raniel, Carlos Sánchez e Jobson, machucados; e Marcos Leonardo e Renyer, na Seleção Brasileira sub-18, também não estarão em campo.

Falando sobre o empate contra a Ferroviária na Vila Belmiro, na rodada anterior, Ivonei afirmou que a equipe precisa melhorar. "Sinto que consegui fazer uma boa partida e ajudar meus companheiros com uma assistência. Precisamos estar sempre preparados para quando a oportunidade surgir e acredito que consegui aproveitar da melhor maneira. Ainda temos muito a evoluir no dia a dia, mas deixamos uma boa impressão para a comissão técnica e torcedor", completou.

Provável escalação: John Victor, Sandro, Luiz Felipe (Kaiky), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Yeferson Soteldo e Bruno Marques (Gabriel Pirani)

Técnico: Ariel Holan

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho