Reservas do Palmeiras tiram invencibilidade da Ferroviária no Paulistão

De um lado, uma equipe que venceu três competições na última temporada - incluindo a última edição do estadual. Do outro, uma equipe com forte investimento e que lidera a classificação geral do Paulistão 2021.

Em bom jogo no Allianz Parque neste domingo (14), o Palmeiras venceu a Ferroviária por 2 a 0.

O Verdão teve mais posse de bola (62%) e acertou mais finalizações: dois a um no cômputo geral. No número totais de chutes, entretanto, vantagem da Locomotiva: catorze a treze.

Jogo travado

A partida, embora com bom nível técnico, teve poucas oportunidades de gol. A primeira chance real aconteceu aos 40 minutos da primeira etapa. Danilo desarmou Higor Meritão e serviu Gabriel Menino no lado direito. O atleta do Verdão chutou por cima da meta defendida por Saulo. Sete minutos depois, em cobrança de falta, Gustavo Scarpa cobrou buscando o ângulo direito, mas errou por pouco.

Logo nos primeiros segundos da segunda etapa, Renato Cajá serviu Felipe Marques no lado esquerdo e ele caiu após choque com Mayke - o árbitro nada marcou a favor da Locomotiva. Aos oito minutos, o primeiro tento do Palmeiras: Gustavo Scarpa serviu Danilo e cabeceou no canto esquerdo. Dez minutos depois, Lucas Lima aproveitou cobrança de escanteio na área e chutou com perigo.

A Ferrinha chegou com perigo aos 22 minutos. Higor Meritão cabeceou escanteio cobrado na área e Mayke salvou. Nos acréscimos, o castigo para a Locomotiva: Rafael Elias, outrora conhecido como Papagaio, aproveitou vacilo da zaga e finalizou colocado para dobrar a vantagem do Verdão.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Paulista 2021, o Palmeiras visita o São Bento na próxima quarta-feira (17), às 19h (Horário de Brasília), mesma hora em que a Ferroviária, no próximo sábado (20), recebe o Guarani.