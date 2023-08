Segundo goleiro menos vazado da Série C, Dalberson avalia campanha do CSA e destaca força defensiva

No último final de semana, chegou ao fim a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C 2023. O CSA, que buscava uma vaga entre os oito primeiros, não conseguiu fazer uma campanha sólida e terá que disputar novamente a Série C em 2024. Apesar da campanha abaixo, um jogador teve destaque. O goleiro Dalberson, titular em toda campanha da equipe, saiu da competição com a segunda melhor defesa da primeira fase. Dalberson falou sobre a força da equipe defensivamente.

“Para o goleiro, terminar com uma marca como essa é muito bom, porque mostra que o trabalho foi bem feito. Lógico que o meu pensamento era de ajudar a colocar o CSA entre os oito primeiros e estar agora na busca pelo acesso, que era o nosso maior objetivo. Infelizmente, isso não foi possível e agora estamos fora. Gostaria também de destacar o trabalho de todo o grupo, porque todos os jogadores são importantes na parte defensiva, os zagueiros também têm um grande mérito nisso”, disse.

Dalberson fala sobre campanha do CSA e desempenho em casa

O CSA terminou a competição na 12ª colocação, com 24 pontos ganhos, cinco a menos que o São Bernardo, primeira equipe dentro do G8. O arqueiro, que passou seis jogos sem sofrer gols, avaliou a campanha do Azulão na campanha e destacou a falta de vitórias dentro de casa.

“Acredito que faltou pouco para podermos conquistar a classificação. Fizemos alguns bons jogos, partidas duras contra fortes adversários, mas acho que nos faltou ter um pouco mais de imposição nos jogos dentro de casa. Agora na reta final tivemos dois empates seguidos dentro de casa, que se a gente tivesse vencido os jogos, nos colocaria em condições de chegar brigando na última rodada. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e agora é levantar a cabeça”, concluiu.

O contrato de Dalberson com o CSA vai até novembro de 2023.