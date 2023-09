Treinador do Brusque, Luizinho Lopes festeja acesso na Série C

Após uma campanha impecável, o Brusque assegurou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no último fim de semana após vitória (2 a 1) diante do Operário (PR). Mais do que isso, a campanha que recolocou o Quadricolor novamente na segunda divisão representa um momento especial para Luizinho Lopes.

No comando do time catarinense desde o início desta temporada, o treinador festejou bastante o feito alcançado no sábado passado.

- Agora podemos soltar o grito que estava entalado na garganta: o Brusque voltou! O Brusque tem um timaço, esses jogadores são extremamente comprometidos. Eu amo este grupo de verdade. Agora posso dizer, de verdade, sem desmerecer nenhum outro grupo com que trabalhei, e já vivi grandes momentos, mas este é um dos melhores grupos com que já trabalhei em toda minha vida. Seja como atleta, auxiliar ou treinador. Este grupo está marcado para sempre na minha memória, na memória do clube e entre nós mesmos - disse em coletiva de imprensa ao conquistar o segundo acesso da sua carreira como técnico.

Luizinho Lopes fala sobre ter alcançado os objetivos do Brusque em 2023

Campeão da Recopa Catarinense no início do ano, Luizinho Lopes também destaca os objetivos planejados e alcançados pelo clube em 2023.

"Agora sim: nós conquistamos o principal objetivo, e uma ‘tríplice coroa’ (destacando também a classificação do Brusque na Copa do Brasil), que era o que havíamos projetado no início de todo o trabalho, nas primeiras reuniões. Era iniciar o ano sendo campeão, para resgatarmos o ânimo, a confiança, trazer o torcedor para o nosso lado, a diretoria se motivar, se reerguer do rebaixamento. E vencemos a Recopa" - afirmou antes de completar.

"Três grandes objetivos nós conquistamos. Até quatro, pode virar cinco agora: campeão da Recopa, passagem de fase na Copa do Brasil, finalista do Campeonato Catarinense, e agora o acesso, finalista do Campeonato Brasileiro" - concluiu.

Antes de encarar a decisão da Série C, o Brusque possui mais dois compromissos na atual fase da competição. O primeiro deles será neste sábado, fora de casa, diante do São Bernardo.