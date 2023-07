Após bons resultados fora de casa, Dalberson quer o CSA buscando a vitória em casa

O Campeonato Brasileiro da Série C entra na sua reta final da primeira fase. Ocupando a 13ª colocação, com 15 pontos conquistados, o CSA recebe, no próximo domingo (16), o São José, em partida válida pela 13ª rodada da competição. O goleiro Dalberson, titular da equipe Alagoana, falou sobre a preparação do time para a partida e a importância de conquistar um resultado positivo dentro de casa.

“Tem sido uma semana de trabalho forte e constante. O nosso grupo está muito fechado e focado na busca pela classificação para a próxima fase da competição. Fizemos dois bons jogos nas últimas partidas fora de casa, mas, infelizmente, ficamos no empate. Agora, jogando dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, temos que entrar ligados e buscar a vitória que vai nos colocar de vez na briga pela classificação”, disse.

Dalberson projeta confronto contra o São José

O adversário do CSA ocupa a 5ª colocação com 19 pontos, 4 pontos acima do Azulão. Caso vença o duelo, o clube de Alagoas chega aos 18 pontos e encosta no adversário na tabela de classificação. Dalberson projetou o duelo contra a equipe Gaúcha.

“Nós sabemos das dificuldades que vamos enfrentar nessa partida contra o São José. Eles têm um bom elenco, um time qualificado e, com certeza, vão nos trazer grandes dificuldades. Respeitamos muito a equipe deles, mas vamos com tudo em busca da vitória, pois só os três pontos nos interessam e esse será o nosso objetivo do início ao fim da partida. Temos como principal foco conseguir a classificação o mais rápido possível, pois queremos conquistar esse acesso e deixar o nosso nome marcado na história do CSA”, concluiu.

CSA e São José se enfrentam no próximo domingo (16), às 16h, no Estádio Rei Pelé.