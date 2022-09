Matheus Rocha comemora acesso do ABC e projeta conquista do título

O ABC é só alegria neste início de semana. Clube e torcida fazem a festa. É que com uma rodada ainda de antecedência no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, o time alvinegro carimbou seu acesso e disputará a Série B 2023. Com a vitória sobre o Paysandu por 1 a 0 no último sábado (17), os potiguares chegaram aos 11 pontos em cinco rodadas e garantiram matematicamente o acesso. Felicidade não falta nesse início de semana. É o que garante o lateral-direito Matheus Rocha.

“Sinceramente ainda está difícil do sorriso sair do rosto nesse começo da semana. A gente fica relembrando, conversando. Mostramos a todos que merecíamos, que o ABC merecia. E fomos buscar, conseguimos subir para a Série B. É uma sensação única pois a gente sabe o peso dessa conquista”, afirmou o jogador.

Matheus Rocha faz questão de exaltar o papel do torcedor do ABC no acesso. Para ele, a torcida se identificou com o grupo de trabalho e soube ser importante principalmente nas decisões.

“Foi sensacional conseguir comemorar com eles, em casa. Nosso torcedor foi fantástico, mereceu demais o acesso. Não só mereceu como fez parte, jogou junto. Foi demais jogar com o torcedor do lado, apoiando, cantando sempre. Nos jogos grandes eles cresceram também, assim como a gente. O ABC mereceu demais esse tão sonhado acesso”, finalizou.

O ABC agora foca suas atenções na conquista do título da Série C do Brasileirão.