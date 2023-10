Amazonas e Brusque empatam no primeiro jogo da final da Série C

No primeiro duelo válido pela final do Brasileirão Série C neste domingo (15), Amazonas e Brusque empataram sem gols em uma partida movimentada com muitas chances desperdiçadas de gol na Arena da Amazônia.

As duas equipes tiveram muitas chances de gol durante toda a partida com bola na trave, grandes defesas e uma expulsão, mas não foi o suficiente para movimentar o placar no primeiro jogo da final.

A grande decisão da Série B ocorrerá no próximo domingo, dia 22 de outubro, a partir das 17h pelo horário de Brasília no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

Brusque resistiu à pressão de Igor Bolt

O primeiro tempo foi muito movimentado com o Brusque chegando com perigo pela primeira vez com Guilherme Queiróz não aproveitando a chance de gol e mandando o chute direto nas mãos do goleiro Edson Madden.

A resposta do Amazonas veio com Sassá após cobrança de escanteio cobrado por Diego Torres com a bola parando nos pés do centroavante, mas o chute desviou na zaga e saiu para fora.

Antes do intervalo, Madison chutou firme e Edson Mardden fez uma excelente defesa para salvar o Brusque pois a bola chegou a resvalar no travessão. A equipe respondeu com Igor Bolt recebendo cruzamento para finalizar com categoria, mas Éverton Alemão tirou em cima da linha.

Amazonas perdeu a melhor oportunidade do jogo

Em um segundo tempo igualmente intenso, o Brusque começou melhor e teve maior controle da posse de bola, mas o Amazonas mais uma vez teve as melhores oportunidades do jogo.

Igor Bolt recebeu cruzamento rasteiro de Diego Torres e o goleiro adversário deixou a meta para tentar interceptar a bola, mas o atacante não aproveitou e jogou a bola no travessão aos 35', no lance mais perigoso do jogo.

O Brusque terminou a partida com um jogador a menos, pois Luis Henrique foi expulso aos 42' após acertar um chute na cabeça de Ruan no meio-campo em lance revisado pelo VAR. No entanto, a equipe catarinense conseguiu segurar a vantagem nos acréscimos.