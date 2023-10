Luizinho Lopes projeta volta e aposta no fator casa em decisão da Série C

Após empatar sem gols no jogo de ida diante do Manaus, o Brusque decide o título da Série C do Campeonato Brasileiro em casa. Em confronto que acontece no próximo domingo, no Estádio Augusto Bauer.

Porém, engana-se quem pensa que o Quadricolor terá vida fácil pela frente. De acordo com o treinador Luizinho Lopes, o rival não deve apenas se defender e irá buscar o resultado, mesmo atuando na condição de visitante.

"Não espero que eles vão (para a partida do próximo fim de semana) para se defender. Vai ser um jogo aberto, jogo franco" - disse o comandante do time catarinense em coletiva de imprensa antes de completar.

"Não à toa eles também venceram jogos fora de casa. Fizeram um grande jogo com o Paysandu lá fora, jogando com personalidade. Não espero nada diferente. Espero que a gente possa se sobrepor, se impor como eles fizeram no primeiro tempo (no confronto de ida), conseguiram nos baixar. Lá nós vamos tentar fazer isto." - afirmou.

Luizinho fala da importância do Brusque decidir o título da Série C em casa

Confiante no elenco que dirige, Luizinho Lopes também ressalta a importância de decidir o título brasileiro ao lado do seu torcedor.

"No calor da emoção, do nosso ambiente, com uma vibe positiva, nós estamos mais acostumados. A gente conhece cada pedacinho daquele terreno, vamos estar com nosso torcedor ao lado, fazendo um ambiente hostil ao adversário. Espero que esta questão comportamental, motivacional, psicológica, prevaleça a nosso favor." - explicou.

Durante a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Brusque levou a melhor contra o Amazonas atuando na condição de mandante. Na oportunidade, o Quadricolor venceu por 1 a 0.