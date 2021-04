América-MG marca no último minuto e elimina Treze da Copa do Brasil

Após fazer a melhor campanha na história da competição na temporada passada, o América-MG estreou bem na Copa do Brasil 2021. No Amigão, o Coelho visitou o Treze nesta quinta-feira (18) e venceu por 1 a 0 em duelo válido pela primeira fase do torneio. Os mineiros precisavam apenas de um empate para se classificar, já que, na primeira fase, basta ao visitante empatar com o mandante, sempre pior ranqueado.

O gol foi marcado por Diego Ferreiro, vindo do banco de reservas, no último lance da partida, aso 49 minutos da segunda etapa. Lisca mandou o Coelho a campo no 4-2-3-1, enquanto Marcelinho Paraíba, treinador do Galo da Borborema, atuou no 4-3-1-2.

Na segunda fase

A partida começou aberta. Aos quatro minutos, Rodolfo cruzou da esquerda buscando Léo Passos, mas a bola foi forte demais. Minutos depois, Birungueta e Régis Potiguar responderam em chutes de longe, mas nada conseguiram. Com quinze, Rodolfo recebeu de Alê e chutou muito forte: grande defesa de Jeferson. Birungueta voltou a assustar pelo Treze, mas, aos 26 minutos, Leandro Carvalho tabelou com Alê e chutou à esquerda da meta - quatro minutos depois, o mesmo jogador voltou a arriscar, em chute perto do ângulo direito.

No final da primeira etapa, o Treze teve três boas chances. Aos 36, Kleiton Domingues tentou o gol olímpico e Matheus Cavichioli espalmou. Três minutos depois, Darlan arriscou e chutou para fora, por cima. Por fim, aos 45, Rômulo cabeceou perigosamente por cima do travessão.

Novo momento aberto no começo da segunda etapa. Birungueta (duas vezes), Leandro Carvalho, Régis Potiguar, Jairinho e Léo Passos chegaram bem nos dez primeiros minutos de jogo, mas nada conseguiram. Com 18 minutos, Rodolfo recebeu de Alê e chutou à esquerda da meta. Aos 37, Joseph aproveitou rebote e chuta alto demais, desperdiçando a chance do Coelho.

O tento veio aos 49 minutos. Juninho serviu Diego Ferreira, que, livre de marcação, colocou a bola na rede

Próximos jogos

Na segunda fase da Copa do Brasil 2021, o América-MG enfrenta o vencedor do confronto entre Porto Velho e Ferroviário - adiado por conta de restrições em estados com muitos números de casos de coronavírus. O Galo da Borborema volta a campo no próximo domingo (21), às 18h (Horário de Brasília), contra o ABC, mesmo dia em que o América faz o clássico Coelho versus Raposa contra o Cruzeiro, às 16h.