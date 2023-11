Vindo de derrotas, Fortaleza e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (5), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza encara o Flamengo na Arena Castelão, às 16h (horário de Brasília). As duas equipes brigam diretamente pela vaga para Copa Libertadores da América da próxima temporada.

O Leão do Pici vem de uma derrota fora de casa, por 3 a 1 para o Atlético-MG, ocupando a 9ª posição com 42 pontos. Além de ter passado por uma perda de título dolorosa semana passada, em que foi vice-campeão da Copa Sul-Americana para a LDU Quito, nos pênaltis. Já o Rubro-Negro chega de uma derrota de virada para o Santos, por 2 a 1 no Estádio Mané Garrincha. Atualmente ocupa a 6ª colocação com 50 pontos.

Os dois times lutam pelos três pontos para tentar garantir a classificação para o torneio da Libertadores o quanto antes, os mandantes estão há 13 pontos do G-4, enquanto os visitantes estão apenas há cinco pontos. Os dois treinadores planejam entrar com força máxima para o jogo de logo mais.

O retrospecto entre os dois times nos últimos cinco confrontos é favorável para os cariocas que possuem três triunfos contra dois do Fortaleza. A última batalha entre os dois clubes foi no primeiro turno deste Brasileirão, terminando 2 a 0 para o Flamengo no Maracanã.

Desfalques

Fortaleza

O comandante conta com a volta dos supensos Titi, Brítez, Bruno Pacheco e Lucas Sasha, mas tem Calebe e Hércules como baixas para este duelo, já que os dois jogadores estão tratando de suas lesões.

Flamengo

Erick Pulga e Éverton Ribeiro cumpriram suspensão e estão de volta para o plantel, portanto o treinador não contará com Gerson e Bruno Henrique suspensos. David Luiz e Allan que estão em fase de recuperação.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Guilherme, Marinho, Lucero. Técnico: Vojvoda

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Erick Pulgar, Arrascaeta; Luiz Araújo, Gabriel Barbosa, Pedro. Técnico: Tite

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)