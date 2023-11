Vitória empata em casa com gol de Mateusinho e Léo Condé afirma: "Tem um futuro brilhante"

No fim de tarde deste domingo (5), o Vitória recebeu em seu estádio, com uma enorme festa dos seus torcedores, o Vila-Nova. Tendo em vista que, se vencesse a partida, iria garantir matematicamente o acesso para a Serie A do Campeonato Brasileiro. Em partida muito parelha e disputada, o Leão sofreu um gol relâmpago no começo e só conseguiu buscar o empate no final do jogo, em golaço de Mateusinho.

Para a infelicidade dos rubro-negros, com um balde de água fria, o Vila-Nova abriu o placar logo aos 5 minutos de jogo, com Caio Dantas, frustando os planos do time da casa. O treinador Léo Condé, falou em entrevista coletiva, sobre a dificuldade de enfrentar o adversário e sofrer um gol logo no início.

"Foi um jogo complicado, o Vila-Nova vem fazendo uma boa campanha, com bons profissionais e jogadores, vindo de uma vitória em clássico. Não esperávamos tomar um gol tão rápido como foi. Mas voltamos muito bem para o segundo tempo, jogamos a equipe deles para trás, criamos com cruzamentos, e ao decorrer do jogo foi questão de se arriscar mais e conseguimos fazer o gol, acredito que poderíamos até ter virado o jogo, assim como o adversário também criou com contra-ataques. Triste, queríamos vencer para garantir o acesso, mas vamos buscar concretizar isso na próxima rodada." Completou o treinador

Festa da torcida e destaque para Mateusinho

No começo ou no final da partida, foi notória a festa feita pelos torcedores do Vitória no Barradão, em recorde de público com 29 mil pagantes, o ritmo era de festa e apoio total aos seus jogadores. Leo Conde também afirmou que se orgulha da temporada que a equipe vem fazendo e que estão chateados por não terem garantido o acesso nesta rodada.

"Estão todos chateados por não concretizar o acesso diante do torcedor, mas conscientes do que estamos fazendo ao longo da competição. Com 66 pontos é muito difícil uma equipe chegar. É para se orgulharem da campanha que estão fazendo. É uma equipe madura, consciente, que sabe que vai ter que fazer mais uma boa semana." Disse o comandante.

O gol de empate dos rubro-negros, só saiu aos 37 do segundo tempo, em um golaço de fora da área, marcado por Mateusinho. Com o gol, o Vitória chegou a marca de 66 pontos na liderança, abrindo uma vantagem de seis pontos em relação ao vice-líder Juventude. Faltando agora, apenas 3 rodadas para o fim do campeonato. O treinador do Leão, elogiou a partida do Mateusinho e destacou que o jogador ainda tem um futuro brilhante pela frente.

"O Matheus é um jogador que vem crescendo na competição. Joga em várias funções. Você vê o Marcelo, do Fluminense, que joga em várias funções. Para o Vitória, para o torcedor, que bom ter um jogador dessa qualidade, muito dinâmico, que tem ganhado confiança para chutar com a perna ruim, como foi nessa noite. Tem um futuro brilhante." Afirmou Leo Conde.

Marque na agenda, torcedor!

Na rodada seguinte e no próximo domingo (12), buscando consolidar o título e garantir de vez o acesso, o Vitória jogará fora de casa, em confronto direto contra o Novorizontino, que também anseia os três pontos para buscar uma vaga no G-4.