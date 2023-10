Na briga pelo acesso, Vitória e Juventude empatam sem gols pela Série B

Na noite deste domingo (29), o Vitória recebeu o Juventude às 19h no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os dois times têm a possibilidade de retornar à elite do Brasileirão nesta temporada. O time da casa é o líder do campeonato com 65 pontos, e o Juventude é o quinto colocado, com os mesmos 57 pontos do Criciúma, o primeiro time dentro do G-4.

Jogo estudado

No primeiro tempo, as equipes se mostraram pacientes e tiveram poucas chances de gol. O time visitante foi o que mais conseguiu romper a defesa adversária e teve mais oportunidades de chegar à meta adversária. Aos 21 minutos de jogo, Erick Farias cabeceou e o goleiro Lucas Arcanjo defendeu.

O Papo chegou novamente em cobrança de falta de Jean Irmer, que passou perto da trave. Aos 43 minutos, Lucas Arcanjo defendeu mais uma vez um cabeceio, mas dessa vez foi de Danilo Boza, após cobrança de escanteio. O Leão até teve alguns contra-ataques, mas não conseguiu colocar o goleiro alviverde para trabalhar.

Não foi suficiente

Na etapa complementar, a partida continuou muito estudada, com poucas chances reais de gol. O time visitante até teve uma oportunidade com Léo Gamalho aos 16 minutos, mas o atacante pegou mal na bola e não conseguiu levar perigo. No final do jogo, o Vitória tentou uma pressão para sair vitorioso, mas não foi suficiente para ameaçar o gol do Juventude, e a partida acabou em empate.

Preocupação

No início da primeira etapa, o meio-campista Nenê saiu aos 19 minutos, alegando dores no tornozelo. O jogador, que é a referência técnica do Papo, começou a sentir a região aos 10 minutos, após uma entrada do zagueiro Wagner Leonardo. Ele até tentou permanecer em campo, mas nove minutos depois saiu chorando. O veterano, de 42 anos, preocupa para os quatro jogos restantes do torneio.

Próxima rodada

Na 35ª rodada, o Vitória recebe o Vila Nova no domingo (5), às 18h (horário de Brasília). O jogo pode marcar o acesso antecipado à Série A. Já o Juventude recebe o Ituano na sexta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília).