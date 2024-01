Após três semanas, técnico Allan Aal agradece receptividade e demonstra confiança em sucesso no Náutico

No último dia 11 de dezembro, o Náutico deu início a sua pré-temporada visando o ano de 2024. Após não conquistar o acesso à Série B, o elenco do Timbu passou por uma grande reformulação. Até então, foram anunciadas 20 contratações.

As mudanças não aconteceram apenas no elenco. A diretoria alvirrubra resolveu também mudar a comissão técnica e contratou Allan Aal para ser o treinador do clube em 2024. O novo comandante participou ativamente do processo de construção do elenco e reforçou a importância de ter buscado no mercado jogadores com o perfil do momento do clube. “Não é um processo fácil montar um novo elenco, mas procuramos fazer um grupo equilibrado e o mais versátil possível, dentro da nossa realidade financeira e dentro daquilo que pensamos sobre o futebol.

Tomamos todas as decisões em conjunto com a diretoria, analistas e profissionais da comissão técnica para buscarmos no mercado atletas que se adequassem ao perfil do clube, ao nosso perfil e ao que nós buscaremos esse ano. Importante destacar que mesmo tendo feito todas essas contratações, continuaremos atentos ao mercado até o fim da temporada”, garantiu Allan Aal, que carrega trabalho positivos em sua trajetória, incluindo um acesso nacional à Série A pelo Cuiabá.

Com três semanas de treinos realizados, Allan Aal analisou o começo de trabalho e relembrou o calendário puxado que o Timbu terá no começo de 2024.

“Vem sendo um período muito positivo. Estamos procurando tirar proveito desse tempo que estamos trabalhando. Alguns atletas chegaram depois e outros irão se apresentar agora em 2024. Estamos deixando todos em condições físicas, técnicas e táticas parecidas para termos um elenco competitivo e sempre a disposição, pois teremos uma sequência grande de jogos, juntando o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste”, analisou o treinador.

Totalmente adaptado ao novo clube, Allan Aal fez questão de mandar um recado ao torcedor alvirrubro. “Não faltará trabalho, profissionalismo, comprometimento, seriedade e entrega de todos que estão aqui no Náutico. O desafio não será fácil, mas temos plenas condições, através do nosso trabalho, de alcançarmos os objetivos e darmos alegria ao nosso torcedor, que com certeza estará ao nosso lado fazendo a diferença. Agradeço todo carinho e receptividade que tive no clube e na cidade de Recife”, finalizou.