Dorival Júnior aceitará proposta para comandar a Seleção Brasileira

Falta pouco para conhecermos o novo técnico da Seleção Brasileira, ou melhor, para termos a tão aguardada confirmação. Segundo informações, Dorival Júnior, ex-Flamengo e atual técnico do São Paulo, será o novo treinador da Canarinho. O convite do presidente Ednaldo Rodrigues deve acontecer nas próximas horas e o treinador aceitará.

A solução que a CBF arrumou foi desembolsar o valor da multa rescisória, que está estipulada em três meses de salário de Dorival, algo em torno de R$ 4,5 milhões, somando também o que ele ganha de luvas, que compõe o pagamento mensal, que estão incluídas na multa.

Nos bastidores do São Paulo, desde o sábado (6), o sentimento já era de que o convite seria feito a qualquer momento. Neste domingo (7), o clima é de que será inevitável perder o treinador. Mas, enquanto a definição não acontece, Dorival e sua comissão seguem trabalhando no planejamento para a temporada, na qual o time paulista disputará o Brasileiro, a Libertadores, a Supercopa do Brasil e a Copa do Brasil, além do Paulistão.