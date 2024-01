Coritiba bate Juventus e garante campanha 100% na primeira fase da Copinha

A terceira rodada do grupo 31 da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi disputada nesta quinta-feira (10), com dois jogos, ambos na Rua Javari. No início da tarde, às 13h, o Monte Azul venceu o Canaã pelo placar de 3 a 1 e encerrou a fase de grupos na terceira colocação. Na sequência, às 15h15, o Coritiba fez 2 a 0 no Juventus e garantiu o aproveitamento de 100% na fase de grupos.

Sobre o jogo

Com a boa atuação de Lucas Ronier, o Coritiba encerrou a primeira metade do jogo com a vantagem de 1 a 0 no placar. O jogador número 10 liderou a equipe em campo e foi responsável pelo gol. Aos 15 minutos, ele recebeu um passe de Jean Gabriel pelo lado direito, cortou para dentro e disparou um chute forte com a perna esquerda. A bola ainda tocou na trave antes de encontrar as redes.

O Juventus tentou reagir aos 21 minutos, mas o chute cruzado de Thiago Morais passou à frente do gol adversário. No entanto, a equipe paranaense continuou a dominar e teve oportunidades de ampliar com Keder Júnior aos 27 minutos e com Lucas Ronier aos 32, ambos em chutes de longa distância.

No final do primeiro tempo, o goleiro do Coritiba teve de trabalhar duro. Pedro Morisco demonstrou segurança ao defender os arremates de Lucas Roberto aos 41 minutos e de Thiago Morais nos acréscimos.

Na segunda etapa, o Coritiba encaminhou a vitória com um gol logo no início. Aos seis minutos, Felipe Guimarães recebeu pela direita, fez o cruzamento e Keder Júnior subiu livre na pequena área, entre os zagueiros, para cabecear a bola para o gol.

Apesar dos esforços, o Juventus tentou de várias formas seu primeiro gol, mas o sólido sistema defensivo da equipe paranaense, que ainda não levou gols na Copinha 2024, prevaleceu.

Canaã 1 x 3 Monte Azul

Na outra partida do grupo, o Monte Azul conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre o Canaã-DF. O confronto marcou a despedida de ambos os times do torneio, uma vez que já estavam eliminados.

Luizinho, cobrando falta aos 22 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Canaã. Na segunda etapa, o Monte Azul iniciou a recuperação com João Victor, que marcou de cabeça aos 5 minutos, empatou com Davi, também de cabeça, aos 22, e virou o jogo com João Victor novamente aos 45. Com esse resultado, o Monte Azul encerrou a fase inicial na terceira posição do Grupo 31 com três pontos. Por outro lado, o Canaã, sem pontuar, ficou na última colocação.

Próxima fase

O Coritiba agora enfrenta o Retrô na segunda fase da Copinha. A partida acontece no sábado (13), às 11h (horário de Brasília). Já o Juventus enfrenta o Avaí, na mesma data e horário.