O Vasco da Gama promoveu ação comunitária em São Januário juntamente à Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro. O cruzmaltino, junto ao órgão público, ofereceu serviços de orientação jurídica dentro de São Januário.

A ação iniciou-se às 9h dessa sexta (15) e foi até as 15h. O objetivo dela foi atender aos moradores da Barreira do Vasco, comunidade que fica nas proximidades do estádio do clube, porém a ação era aberta a todo público e não demanda nenhuma inscrição prévia.

Para poder participar dela, bastou entrar pelo portão 11 do estádio, localizado na Rua São Januário. Ao entrar por ele, você chegaria ao anfiteatro Clementina de Jesus, inaugurado há poucas semanas.

No anfiteatro, estavam posicionadas barracas com atendimentos direcionados aos moradores e visitantes.

Além da Defensoria Pública, também participam da atividade o DETRAN, o CRAS e a Clínica da Família.

Serviços oferecidos

Foram oferecidas orientações jurídicas por parte da Defensoria Pública do estado sobre as seguintes questões:

Pensão alimentícia, regularização de guarda e visita

Expedição de alvará para levantamento de FGTS

Reconhecimento de paternidade

Conversão de união estável em casamento

Divórcio

Dissolução de união estável

Retificação de registro civil

Direitos do Consumidor de baixa complexidade

Além desses serviços, a secretaria da juventude ofereceu os seguintes serviços:

Inscrições para cursos gratuitos

Inscrição para jovem aprendiz

Corte com barbeiro (gratuito)

Serviço de trancistas (gratuito)

Outros serviços foram oferecidos por outros órgãos públicos durante a ação. Foram eles:

Emissão de segunda via do RG, por parte do DETRAN

Orientações sociais, por parte do CRAS

Orientações dos serviços oferecidos, por parte da Clínica da Família

Impacto na sociedade

Não é a primeira vez que o Vasco promove ações sociais em prol dos moradores das comunidades próximas à São Januário. O cruzmaltino tem sido ativo com frequência nas causas sociais, algo já intrínseco nas suas raízes históricas.

Recentemente, o cruzmaltino promoveu uma ação de distribuição de cestas básicas para moradores da comunidade da Barreira do Vasco.

Também partiu do Vasco a iniciativa de uma ação social visando ajudar vítimas das fortes chuvas que ocorreram no Rio de Janeiro no início do ano.

Não é algo fora do comum ver o Vasco se posicionando em causas sociais, menos fora do comum ainda é ver o clube se envolvendo nelas. É uma das marcas de maior orgulho para o torcedor vascaíno.