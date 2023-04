Fortaleza faz grande atuação e tira invencibilidade do Fluminense no Brasileiro

Fortaleza e Fluminense se enfrentaram neste sábado (29), no Castelão pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e deu Leão do Pici. Vitória por 4 a 2 e liderança provisória para o time da casa. O Fluminense encerra a sequência de sete vitórias consecutivas e catará os cacos para decisão contra o River Plate pela Libertadores, na próxima terça-feira.

Passeio do Leão

O time da casa não tomou conhecimento do considerado melhor futebol do país, e foi em busca do resultado. Thiago Galhardo abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa, mas até o primeiro gol, o goleiro do Fluminense já havia feito pelo menos quatro milagres. Aos 35, Moisés percorreu 65 metros em rápido contra ataque para marcar o segundo do Leão do Pici. E nos acréscimos, Alan descontou para o Fluminense.

Para a segunda etapa, o Tricolor das Laranjeiras voltou com Ganso e Arias, poupados no primeiro tempo. Nos primeiros 10 minutos da etapa final, o Fluminense parecia controlar o jogo, até que aos 14 minutos Bruno Pacheco acha Moises em velocidade, e o atacante avança para marcar o terceiro do Fortaleza. Aos 24, o Fluminense já era ataque total, e John Kennedy fez o segundo para o clube carioca. Mas o Tricolor Leonino não deixou o Fluminense se animar e tratou de matar o jogo aos 34 da etapa final, com Hércules.

O placar final foi de 4 a 2 graças ao goleiro Fábio, do Fluminense. Foram pelo menos oito defesas dificílimas que evitaram uma vitória histórica do time do Fortaleza sobre o Fluminense. Placar injusto pelo que foi o jogo dos mandantes, mas vitória mais do que justa para o Leão do Pici.

Agenda

O Fortaleza volta à campo na próxima quinta-feira pela Sulamericana, quando recebe o Estudiantes de Mérida, às 21h. Já o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o River Plate, pela Libertadores, no Maracanã às 21h.