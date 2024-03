Na noite desta quarta-feira (27), o Santos encara o RB Bragantino pela semifinal do Campeonato Paulista, às 20h30, na Neo Química Arena. Querendo chegar à tão sonhada final do estadual e melhorar seu retrospecto na capital.

A equipe da baixada, alterou seu mando de campo para a capital paulista, visando atrair mais torcedores para seu jogo. Será a segunda vez que o clube muda o local do confronto como mandante. No dia 25 de fevereiro, o Santos encarou o São Bernardo no MorumBIS, levando mais de 50 mil torcedores para o estádio.

Com o sucesso da primeira tentativa, mais uma vez tentaram mudar seu jogo das quartas de final, mas sem sucesso. Então irão atuar na capital pela semifinal, mas dessa vez na casa do Corinthians, visando lotar as arquibancadas.

A torcida promete fazer uma grande festa, enquanto o time santista busca melhorar o retrospecto jogando na cidade de São Paulo. Do ano passado para cá, o Peixe venceu apenas dois jogos de sete disputados. Confira abaixo:

2023

Paulistão

Palmeiras 3x1 Santos (MorumBIS)*

São Paulo 3x1 Santos (MorumBIS)

Brasileirão

São Paulo 4x1 Santos (MorumBIS)

Corinthians 1x1 Santos (Neo Química Arena)

2024

Paulistão

Palmeiras 2x1 Santos (Allianz Parque)

São Paulo 0x1 Santos (MorumBIS)

Santos 2x1 São Bernardo (MorumBIS)*

*Local do jogo alterado por escolha do clube mandante.

Na temporada anterior, ficou com 0% de aproveitamento na casa de seus principais rivais, conquista apenas um ponto, que foi contra o Corinthians, no mesmo estádio que irão atual nessa semifinal.

Já neste ano, o Santos perdeu apenas para o Palmeiras, no antigo Palestra Itália e garantiu duas vitória no bairro do Morumbi, sendo uma como visitante e outra como mandante.