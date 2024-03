Na noite desta quarta-feira (27), o Santos venceu a equipe do RB Bragantino, em plena Neo Química Arena, pelo placar de 3 a 1, com os gols da partida tendo sido marcados por Joaquim, Guilherme, Furch e Eduardo Sasha descontou para o Massa Bruta.

Grupo Merecedor

Após o duelo, Guilherme, autor de um dos gols do duelo, falou um pouco do sentimento do grupo em se classificar para uma final de Campeonato Estadual, mesmo tendo sido rebaixado para a Série B do Brasileirão em 2023.

“Não vou falar que é improvável. É um clube que tem história, vencedor, gigantesco. Não é por acaso. Quem veste a camisa sabe da responsabilidade. Dentro do clube não tem surpresa. É fruto de muito trabalho. Um grupo novo que tem se dedicado. Com toda humildade como tem sido desde o começo. Importante é que o Santos está na final do Campeonato Paulista.

Reconstrução

O atacante do peixe falou do espírito vencedor que a equipe aderiu mesmo tendo tido resultados negativos no ano passado, e afirmou que o psicológico foi muito trabalhado durante a pré-temporada.

“O segredo é uma palavra muito falada na pré-temporada. Reconstrução. Nós estamos no Santos. Foi fácil de assimiliar isso. O treinador falou e todo mundo comprou a ideia. Quando a gente entra nesse quadrado verde nos doamos ao máximo e é por isso que estamos na final do Campeonato Paulista.

Redenção de Pedrinho

Guilherme elogiou bastante o seu companheiro de ataque Pedrinho, que foi duramente criticado por alguns torcedores do Santos durante o Estadual pela sua tomada de decisão e diversos outros fatores, e que hoje foi decisivo para o Peixe e distribuiu duas assistências na partida.

“Pedrinho tem trabalhado muito, se dedicado. Foi coroado com duas assistências. É um moleque de grupo, merece.

Final na Vila Belmiro ?

Felipe Jonatan, um dos 11 titulares na partida de hoje, comentou sobre a possibilidade de realizar a grande final novamente na capital paulista, onde utilizaria o estádio de um de seus rivais.

“Fico com a mesma resposta do presidente, nossa casa é a Vila Belmiro, nós temos de estar sempre focados, fizemos uma boa partida hoje, agora é só aproveitar o momento, onde quer que seja o jogo, precisamos jogar bem.

Alto rendimento

Foto:Divulgação/Santos

Outro jogador que falou sobre o assunto foi João Schmidt, camisa 5 do peixe que têm recebido inúmeros elogios da torcida santista.

“Isso mostra o tamanho do Santos, da torcida do Santos e também mostra o quanto eles estão junto com a gente. Nós todos sonhamos com este momento e independente de onde for, não tem como nós não fazermos um grande jogo.

Próximo Compromisso

O Santos agora aguarda o confronto entre Palmeiras x Novorizontino para saber quem irá enfrentar nas finais do Paulistão 2024.