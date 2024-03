Após vitória sobre o Red Bull Bragantino pela semifinal do Paulistão Sicredi 2024, o técnico do Santos, Fábio Carille, destacou a melhora de desempenho da equipe da baixada em relação ao jogo das quartas de final.

O treinador também destacou a diferença de postura da equipe em relação ao jogo contra o Massa Bruta ainda durante a fase de grupos do campeonato.

"O respeito ao adversário foi muito importante. É uma equipe que só perdeu o Léo Ortiz. Hoje é o 14º jogo desse grupo, respeitar a característica do adversário, a forma de jogo. Entendimento dentro de campo, saber que tínhamos de nos ajudar. O que me deixou chateado do jogo de Bragança foi o nosso comportamento, talvez o comportamento de um time já classificado. Fiquei bastante incomodado, mas por outro lado, quando precisou esse grupo deu uma resposta boa. Já que estamos na final vamos brigar pelo título", disse o técnico.

Carille ainda destacou a entrega dos jogadores para superar as equipes que tem mais tempo de trabalho. Ele disse que o time santista supre essa diferença com disputa em campo.

"Chegamos em uma semifinal sendo o elenco mais novo em termos de formação. O Novorizontino quase subiu (para a Série A do Brasileiro), o Bragantino jogou pré-Libertadores e o Palmeiras ganha tudo nos últimos anos. Vamos ter que brigar muito para suprir isso e incomodar os adversários. Entra muito nas características do grupo. Para ganhar de nós vão ter que suar muito, a gente chega muito confiante para a final", completou

Giuliano

"Giuliano dispensa comentários sobre a qualidade técnica. Já foi o melhor jogador sul-americano pelo Inter, carreira bonita, enfrentei muito na Arábia. Em 2018/2019 foi o grande nome do Al-Nassr. Sabe fazer gol, tocar na bola, perdemos por um período, mas está voltando".

Histórico na competição

"Mais pressão? Eu sou da época em que o Campeonato Paulista era muito mais valorizado. Era o campeonato, muitas equipes não se preocupavam com outras competições. Gosto de todas, fiquei muito fora do Brasil. Gosto de todas, gosto de achar alternativas, respeitar as características do meu grupo e colocá-los em campo para apresentar um bom futebol".

A final

"Chegamos, por ser um início e pelas equipes que estavam no Campeonato Paulista, sabendo da dificuldade, chego muito feliz. Estou muito feliz por esse momento. É preparação total a partir de amanhã. Vamos olhar primeiro para nós, depois esperar o outro finalista para projetarmos. Não teremos muito tempo, então temos que nos preparar para fazer um grande jogo no domingo e depois a decisão".