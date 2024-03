Na tarde deste sábado (2), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2, na Neo Química Arena. Com gols de Maycon, Yuri Alberto e Pedro Raul. Já pelo lado visitante, Bruno Michel e Lohan marcaram os gols.

Domínio alvinegro

O jogo começou se lançando ao ataque, mas não levou muito perigo. Mas foi o Timão que teve a melhor chance. Aos 11 minutos, em jogada ensaiada, Yuri Alberto balançou a rede, mas o gol foi anulado, por toque de mão do camisa 9.

O adversário tentou responder, mas Dudu Vieira mandou na defesa. Garro tentou abrir o placar, mas parou na forte narcação andreense. Até que aos 32 minutos, Fágner lançou na área para Maycon, que dominou e mandou a bola para o fundo do gol.

Romero, Yuri Alberto e Garro tiveram outras boas chances, mas desperdiçaram e o primeiro tempo acabou no 1 a 0.

Com emoção

O Corinthians voltou com tudo do intervalo, e Wesley e Garro quase ampliaram. Mas depois foi o time visitante que controlou o jogo. Igor Fernandes parou em Cássio e Bruno Michel acertou a trave.

Yuri Alberto teve a chance de aliviar a equipe, mas Luiz Daniel fez milagre e salvou o Ramalhão. Em seguida, Fausto Vera quase fez uma pintura, mas a bola passou raspando a trave. Então aos 27 minutos, na falha da marcação, Yuri Alberto balançou a rede na arena.

Até que em um vacilo da defesa corinthiana, Bruno Michel aproveitou e mandou a bola para a rede, diminuindo o resultado. Mas o time queria mais, e após bola jogada na área, Lohan empurrou para o gol e deixou tudo igual, aos 41 minutos.

E com muito apoio vindo das arquibancadas, Fágner cruzou do meio de campo e Pedro Raul subiu no terceiro andar para balançar a rede e garantir a vitória do Timão no último lance da partida. Assim o jogo terminou no 3 a 2, com muita vibração da torcida, que sonha com a classificação do time no Paulistão.

Situação na tabela

O Corinthians segue na última colocação do grupo C, com 13 pontos. E o Santo André é o lanterna do grupo A, com cinco pontos e pode estar se despedindo do Campeonato Paulista A1.

Próximos jogos

O Timão encara o Água Santa fora de casa, no domingo (10), às 16h. Já o Ramalhão recebe a Ponte Preta em casa, no mesmo domingo (10), às 16h.