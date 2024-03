A noite da última segunda-feira (18) foi de sorteio da fase de grupos da Libertadores em Luque, no Paraguai. A CONMEBOL fez uma cerimônia para o sorteio dos 8 grupos da competição internacional, além de ter feito o sorteio dos grupos da CONMEBOL Sul-Americana também.

Ao Fluminense, foi uma noite especial. Representados por Mário Bittencourt e Fred, o tricolor foi homenageado pela sua conquista da Libertadores em 2023, recebendo uma homenagem eterna no museu da CONMEBOL.

Fluminense foi sorteado no grupo A da competição, onde enfrentará Cerro Porteño-PAR, Alianza Lima-PER e Colo-Colo-CHI.

Após o sorteio, Fred falou um pouco com a imprensa presente e respondeu algumas perguntas. Algumas dessas respostas se dirigem a temas pertinentes envolvendo o Fluminense nessa temporada, confira.

Thiago Silva?

Quando perguntado sobre a possibilidade de retorno de Thiago Silva, que tem contrato com o Chelsea até o meio de 2024, Fred comentou o seguinte.

"Thiago Silva é um sonho nosso há muito tempo. Presidente (Mário Bittencourt) fala com ele toda semana. Ele está com contrato ainda na Inglaterra e torcemos por ele. É um amigo que eu tenho, sou muito fã do caráter do Thiago. Ele sabe que, aqui, ele tem as portas escancaradas"

O ex-atacante tomou o cuidado de deixar claro que o Fluminense não tem nenhum acerto firmado com o zagueiro até o momento.

"Não tem nada (risos). Temos que tomar cuidado para não pressioná-lo." brincou o diretor.

Por fim, Fred deu sua opinião sobre essa possibilidade de retorno do zagueiro de 39 anos: "Vai acontecer em algum momento."

Análise sobre o grupo do Fluminense

O presidente Mário Bittencourt também falou com a imprensa presente. Em resposta ao Globo Esporte, o dirigente deu a sua visão sobre o grupo do Fluminense na Libertadores.

"Ficou dentro da expectativa. No sorteio, a gente torce para não cair na altitude. Nessa primeira fase, a logística é boa. Lima tem boa logística, Paraguai também, Santiago também. Lima não é tão curta (a viagem), mas a gente está bem satisfeito. Libertadores não existe isso. Ano passado pegamos um grupo considerado mais difícil. Passamos e fomos campeões. Enfrentamos nas oitavas, quartas, semis e final campeões de Libertadores. Eu me preocupo com questões de logística e altitude."

Fred também complementou o raciocínio do presidente tricolor.

"Não tem grupo fácil, mas eu, Fred, não gosto de altitude. Não pegar é um bom início. Grupo difícil, com equipes de qualidade. Todos os clubes com ambiente de Libertadores, clubes competitivos. Vai ser uma primeira fase para preparar para, se Deus quiser, a gente alcançar o bicampeonato."