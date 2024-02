Nesta quinta-feira (29) Fluminense e LDU voltam a se enfrentar para a segunda etapa da final da Recopa Sul-Americana no Maracanã.

A equipe de Fernando Diniz teve bom desempenho no jogo de ida contra os equatorianos no Estádio Rodrigo Paz Delgado, mostrando que a altitude não foi o maior problema da equipe, mas sofreu o gol nos acréscimos do segundo tempo fazendo o Tricolor Carioca ficar em desvantagem para a próxima fase.

Como chega a LDU?

Os Azucenas chegam com a vantagem de um gol suado feito no final do segundo tempo graças a Alex Arce, fazendo o time de Quito buscar um posicionamento que priorize manter o placar em 0 a 0.

O técnico Josep Alcácer deve seguir com a mesma escalação da última partida, que agradou pela performance ofensiva com 24 finalizações para cima do time carioca.

O auxiliar técnico Addrián Gabbarini deve comandar a equipe, já que Alcácer não tem licença de técnico da Conmebol, mas estará auxiliando do banco de reservas.

Provável escalação: Domínguez; Quintero, Caicedo, Adé e Quiñónez; Zambrano, Piovi, Estupiñan, Baquero e Jhojan Julio; Hurtado.

Como chega o Fluminense?

O atual campeão da Copa Libertadores busca dois gols para poder conquistar o título inédito, a vantagem em casa já é um fator que pode impulsionar a vitória do Time da Laranjeiras e poder comemorar mais um título no conforto do lar.

O empate no agregado deve levar o clube a decidir o título por penalidades.

Diniz deve promover algumas mudanças dentro do esquema tático do Fluzão após o jogo contra o Flamengo na derrota por 2 a 0 pelo Campeonato Carioca.

Felipe Melo, Ganso e Keno que estavam sendo poupados devem ser titulares na partida, Marcelo que foi utilizado apenas no primeiro tempo contra o LDU segue em dúvida se será utilizado e Samuel Xavier deve retornar na partida após uma lesão no joelho, mas como não jogou nenhuma partida, deve ser colocado no banco.

Provável escalação: Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano.

Ficha técnica

A transmissão do jogo será feita pela ESPN e no streaming pela Star+, mas você pode acompanhar aqui pela VAVEL.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 29/02/2024, às 21h30

Arbitragem: Facundo Tello (ARG), Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Mauro Vigiliano (ARG)