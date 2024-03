Nesta quinta-feira (29), o Fluminense enfrentou a LDU pela partida de volta da Recopa SulAmericana após ser derrotado na ida por 1 a 0. Com muita luta e drama no fim o Tricolor marcou dois gols com Arias e venceu a Liga de Quito no tempo regulamentar, se sagrando campeão da Recopa pela primeira vez na sua história.

(Foto: Lucas Merçon/ Fluminense)

Após sustos a primeira etapa termina sem gols

A partida que define o título começou com a equipe equatoriana assustando, mas o Tricolor manteve a calma, colocou a bola no chão e foi aos poucos chegando ao ataque, ao mesmo tempo que sua torcida dava um show na arquibancada.

(Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense)

Os primeiros cinco minutos mostraram o que poderia ser a tônica do jogo, um ataque contra defesa, todos os jogadores de linha do Tricolor no campo de ataque, e a LDU, com a vantagem no placar com todos os seus atletas atrás.

A Liga de Quito vai tentando escapar em contra-ataque mas a defesa Tricolor muito atenta rouba rapidamente e volta a bola para o ataque, em seguida o Fluminense tem a primeira grande chance da partida, Martinelli chuta quase dentro da pequena área, mas a bola vai encima do goleiro Domínguez.

A LDU vai tentando ter o controle da partida, após cobrança de falta sem sucesso a equipe equatoriana recupera e se lança ao ataque pouco depois e a investida termina em escanteio cobrado direto para fora.

Com metade da primeira etapa o Fluminense vai trocando passes em frente a área adversária na busca por espaços, mas quem vai assustando mais é a LDU. A equipe equatoriana por ter mais espaço chega com mais facilidade, entretanto sem êxito.

Próximo aos 30 minutos o colombiano Jhon Arias cruza a bola na área, Ganso cabeceia mas por cima do gol, o Fluminense chega novamente perto do gol, em seguida é a vez de Cano chutar para o gol, mas o goleiro do time equatoriano defende.

Com 40 mais uma chance de Cano, que bate mascado e Dominguez em dois tempos faz a defesa, mais uma vez quase o primeiro do Tricolor, que necessita do resultado.

O que era esperado da partida não se confirmou, a LDU assustou muito mais o Fluminense, que desempenhou um futebol bem abaixo do que pode nesta primeira etapa.

Flu marca dois perto do fim e conquista o título

O Tricolor vem para a segunda etapa com uma alteração já conhecida pelo torcedor, John Kennedy em campo no lugar de Felipe Melo, com isso, André irá preencher a zaga do Flu.

Mas assim como no primeiro tempo quem começou assustando foi a LDU mas Fábio bloqueou o chute, na sequência o Fluminense vai tentando chegar com perigo ao ataque e com pouco mais de cinco minutos o Tricolor tem três chutes travados na área.

A primeira chance com perigo nesse segundo tempo é de John Kennedy, uma bomba para fora do gol, minutos depois novamente o Urso tem uma chance de gol no cabeceio e a bola vai ao lado das redes.

Com 15 da segunda etapa o Fluminense não demonstrava nenhum senso de urgência em campo, toques lentos e ataques com pouca objetividade, isso mudou quando Fernando Diniz promoveu mais duas mudanças, entram Marcelo, Douglas Costa e Renato Augusto, nos lugares de Diogo Barbosa, Keno e Ganso, respectivamente. Taticamente nada mudou no Tricolor, apenas jogadores mais frescos e com mais fôlego para buscar o gol que leva a partida para a prorrogação.

As mudanças surtiram efeito, e o Flu pressionou bastante em pouco tempo, mas o zero persistia no placar, até que Samuel Xavier recebeu de Douglas Costa e cruzou na medida para Jhon Arias cabecear para o fundo do gol e abrir o placar. Neste momento a partida encaminhava para a prorrogação, mas Diniz queria aproveitar o bom momento e chamou Lima para entrar em campo, mas antes que a substituição pudesse ser feita John Kennedy foi expulso após dura falta, Tricolor com menos um.

Mesmo com um a menos o Tricolor segue pressionando e quase chega ao gol salvador com Cano, na sequência Arias cruza por baixo mas a zaga equatoriana tira o perigo.

Aos 42 minutos do segundo tempo Renato Augusto recebe na área e sofre pênalti, o juiz marcou na hora sem nenhuma dúvida, Arias bate e converte, virada Tricolor no agregado, o segundo do colombiano na noite.

(Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense)

O árbitro apita pela última vez, o Fluminense de Fernando Diniz é campeão da Recopa SulAmericana pela primeira vez em sua história.

O Tricolor venceu o título sobre seu algoz dos campeonatos da Libertadores 2008 e da Sul-Americana 2009, ambos após ser derrotado no Equador e vencer no Maracanã, mas em 2024 para mais de 60 mil pessoas presentes o Tricolor com os dois gols de Arias o Flu afasta o fantasma equatoriano.

Próximos jogos

O campeão Fluminense volta a campo no próximo domingo (3), às 16h no Maracanã para o Clássico Vovô, para o Tricolor a partida é apenas para cumprir tabela, já que está garantido na semifinal e cegar no título da Taça Guanabara é quase impossível, mas para o Botafogo vale muito já que o Alvinegro quer disputar a semifinal. Por outro lado, a LDU volta a campo na segunda-feira (4), ás 21h e irá enfrentar o Macará em sua estreia no Campeonato Equatoriano.