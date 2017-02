Apresentado no América-MG, meia Renan Oliveira espera viver "um grande ano"

Foto: Divulgação/América-MG

Na tarde dessa terça-feira (31), o América-MG apresentou, de modo oficial, o meia Renan Oliveira como reforço do clube para o restante da temporada. O jogador é a 13ª contratação do Coelho em 2017. Em sua primeira passagem, no ano de 2014, Renan marcou apenas um gol, em 17 partidas disputadas. Agora, o jogador espera fazer diferente e ter um grande ano no Decacampeão.

“O América é um Clube de uma trajetória e história muito bonita no futebol. É sempre um prazer vestir essa camisa. Recebi o convite da comissão e do (Ricardo, diretor de futebol) Drubscky e aceitei de imediato. Sei do projeto deste ano, com a meta do bicampeonato mineiro, o acesso à Série A e a disputa de campeonatos importantes como a Primeira Liga e a Copa do Brasil. Então, venho com um pensamento muito positivo e que eu possa ter um grande ano aqui”, destacou o meia.

Antes de ser oficialmente contratado, Renan Oliveira passou por uma bateria de exames, onde foi indicada uma arritmia cardíaca. Após a realização de uma cauterização no local, o problema foi resolvido e ficou apenas o susto. Com o foco retornado ao futebol, o atleta pensa apenas em seguir em frente e superar o ocorrido.

“Foi um susto que todos nós tomamos, mas graças a Deus tudo está resolvido. Foi uma pequena arritmia, mas já foi tudo resolvido. Agora é focar apenas no futebol e deixar esses problemas para trás. O pensamento é de seguir em frente, de vida nova. Superar esse susto que a gente tomou para que possamos fazer um belo ano”, disse.

Sobre a vontade de entrar em campo, se depender do jogador, quanto antes, melhor. Porém, o jogador sabe que sua escalação fica a cargo de uma melhora no condicionamento físico, na qual investe pesado para estar na melhor forma o mais rápido possível.

“Estou treinando durante as semanas com o grupo, mas sempre fazendo algum complemento para aprimorar mais a parte física. Se depender de mim já estou liberado. Mas, logicamente, tenho que respeitar a preparação física e acho que durante esta semana vamos aprimorar cada vez mais”, declarou.