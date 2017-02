Volante do América-MG, Gustavo Blanco dispara contra Atlético e Cruzeiro: "Não têm nada demais"

Google Plus

Foto: Carlos Cruz/América-MG

Recém-chegado ao América-MG, o volante Gustavo Blanco abriu um polêmica ao falar dos dois rivais do Coelho, Atlético-MG e Cruzeiro. O jogador declarou que o time americano tem condições de ganhar o bicampeonato mineiro, feito que não acontece pelo lado alviverde desde 1917.

No entanto, além de exaltar o Coelho e as qualidades do grupo, Blanco disse que, após assistir o clássico entre Cruzeiro e Atlético, na última quarta-feira, pela Copa da Primeira Liga, que ambos "não tem nada demais".

"Cruzeiro e Atlético têm um orçamento muito maior do que o nosso. Porém, não é por isso que não vamos brigar pelo título. Assisti ao clássico dessa quarta pela Primeira Liga e não acho que estejam acima de nós. Não tem nada de mais na equipe deles. Temos totais condições de conquistar o título", declarou.

Diferente de Gustavo Blanco, considerado titular de sua posição, o zagueiro Messias batalha para ter mais oportunidades na zaga do América-MG. O defensor Renato Justi não vem treinando com o time, pois se queixou de um desconforto muscular. A espera da chance de começar jogando, Messias confia que pode atuar diante da URT, domingo (5), no Independência.

"Claro que eu fico triste por um companheiro ficar em tratamento, mas venho me preparando para jogar bem quando a oportunidade surgir. A questão da titularidade vir ou não depende do meu trabalho e das opções que o Enderson tiver. Seja qual for à escolha dele, sei que ele estará bem servido na zaga. Mas espero ter a minha oportunidade, para fazer um trabalho bem feito", explicou.