Atacante Marion critica calendário apertado, mas destaca superação dos jogadores

Foto: Divulgação/América-MG

Nos últimos dias o América não tem vivido dias tranquilos. O Coelho viajou mais de 10 mil quilômetros para cumprir compromissos pela Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e Copa da Primeira Liga. Com tantas viagens, a equipe americana mal teve tempo para treinar.

O próximo adversário do América-MG é o Murici-AL, quarta-feira (22), às 16 horas. São mais dois mil quilômetros de Belo Horizonte até a cidade local da partida. O atacante Marion, jogador contratado no inicio da temporada e sempre utilizado pelo técnico Enderson Moreira criticou a alta carga de viagens, mas destacou a superação dos jogadores.

"Fica muito corrido, mas vida de jogador é assim mesmo. Temos que procurar descansar bastante, superar as dificuldades, fazer um bom jogo e sair com a vitória. Quanto ao calor, os fisiologistas, preparação física do América tem cuidado disso muito bem após os jogos para nos deixar bem fisicamente e desenvolver um bom trabalho", declarou.

No começo de temporada todo trabalho com a finalidade de dar entrosamento aos jogadores é muito importante. Sem este tempo disponível, Marion destaca que os atletas têm conversado muito para acertar a equipe.

"Sem tempo de trabalhar, nós conversamos muito. Nosso time está suportando bem, entrosando aos poucos, e com o passar do tempo vai ficar legal. Nosso time está lutando, jogando bem, e quando aparecer um tempo maior para treinar, vai ficar ainda melhor", finalizou.