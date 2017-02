Delegação do América-MG chega a Alagoas para jogo contra Murici

Foto: Divulgação/América-MG

Após sofrer a primeira derrota no Campeonato Mineiro, o América-MG vira a chave e passa a pensar na Copa do Brasil. O Coelho viajou até Alagoas onde iniciará a preparação para o jogo contra o Murici, quarta-feira (22), às 16h, na cidade de Murici.

A delegação americana deixou Belo Horizonte/MG às 9h30 dessa segunda-feira, com destino a Maceió, capital alagoana, e chegou à cidade no final da tarde. Os trabalhos começaram nesta terça-feira (21), pela manhã, no campo do CSA.

Preocupados com a intensa maratona de jogos, a comissão técnica americana pretende trabalhar a parte física dos jogadores, já que nos últimos 14 dias, o América viajou mais de 10 mil quilômetros e jogou quatro vezes. O técnico Enderson Moreira garantiu que irá verificar quais atletas estarão em condições para atuar contra o Murici.

"Agora temos que ver quais atletas estão com algum problema, ver como eles vão se apresentar. Já vamos convocar aqueles que irão para viagem e nós iremos para uma guerra, um jogo decisivo pela frente. Em um campo com qualidade ruim de gramado, mas temos que superar", declarou.

A delegação americana se deslocará para Murici na quarta-feira. A cidade é vizinha a Maceió, a 45 km de distância. O América entrará em campo precisando da vitória, já que o novo regulamento da Copa do Brasil prevê jogo único nas duas primeiras fases. Em caso de empate, a disputa será em cobranças de penalidades máximas.