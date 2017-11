Após título, América mostra intenção em renovar contrato de Enderson Moreira

Foto: Mourão Panda/América-MG

O ano esportivo já acabou para o América-MG e da melhor forma possível, com o título brasileiro da Série B. Agora, começa o planejamento para a temporada 2018, que tem o retorno à primeira divisão e a assegurada vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Para isso, o presidente do Coelho, Alencar da Silveira Jr., quer a renovação do vínculo com o treinador Enderson Moreira, que se encerra no fim deste ano.

Em entrevista ao 98 Futebol Clube, da rádio 98 FM de Belo Horizonte/MG, Alencar deixou claro que a vontade da diretoria é que o treinador permaneça no clube. "A vontade do América é que o Enderson continue. Faltam acertar apenas alguns detalhes. As negociações e as conversas estão sendo coordenadas pelo Ricardo Drubsky [diretor de futebol]", disse o presidente do América.

Sobre quando o convite para a renovação foi feito, Alencar da Silveira Jr. declarou ter sido antes da derrota diante do Internacional, em Porto Alegre, por 2 a 1, no dia 27 de setembro. "O convite para a renovação foi feito antes do jogo em Porto Alegre. Já pensávamos em renovar antes mesmo do resultado. A gente deixou isto bem claro para os jogadores e o restante da comissão técnica", afirmou.

Enderson Moreira está no comando do América-MG desde julho de 2016. Com o aproveitamento de 45,16%, já são 62 partidas como treinador, sendo 22 vitórias, 18 empates e 22 derrotas. Ao longo da carreira, Enderson conquistou, além do título da segunda divisão desta temporada com o América, o Campeonato Goiano e o Campeonato Brasileiro da Série B em 2012, dirigindo o Goiás.