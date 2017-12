América-MG acerta renovação de goleiro e meia até o fim de 2018

O América-MG não fechou a contratação de nenhum reforço para 2018, mas promoveu as primeiras permanências de seu elenco. O Coelho renovou com o goleiro Fernando Leal e com o meia Renan Oliveira até o fim de 2018, assim como encaminha a manutenção do jovem zagueiro Messias em seu plantel.

O arqueiro será emprestado ao Mirassol-SP para a disputa do Campeonato Paulista do ano que vem. Com isso, Fernando Leal será reintegrado ao elenco alviverde apenas para a Série A do Brasileirão. No caso de Renan, a renovação já se estendia há alguns dias, e dessa forma se consolidou.

O diretor de futebol do América, Ricardo Drubscky, comentou sobre a permanência do goleiro. Fernando Leal é reserva de João Ricardo, mas foi utilizado em algumas partidas no decorrer de 2017, como no duelo que rendeu o título da Série B ao Coelho. "O Fernando Leal é um goleiro que nos atende em 100% tudo aquilo que esperamos. É um goleiro, quando é preciso, joga e preenche bem o espaço", disse.

"Para 2018, montamos uma estratégia, em comum acordo com o jogador, de renovar o seu contrato e fazer um empréstimo para o Mirassol, que disputa do Campeonato Paulista. Assim, ele vai jogar constantemente durante os primeiros meses do ano. Logo em seguida, ele retornará ao América até o fim do ano. Paralelamente, vamos seguir uma estratégia técnica de dar oportunidades ao Glauco e ao Jory, dois jogadores que vêm da base. São grandes goleiros, com muito potencial", completou.

Titular do América em 2017, o meia Renan Oliveira disputou 47 jogos pela equipe alviverde na temporada e enfrentou lesões que o impediram de atuar mais. Ricardo também analisou a manutenção de atleta de 27 anos no elenco do Coelho, que marcou sete gols.

"O Renan Oliveira é um jogador de grande potencial técnico, que atende plenamente as nossas necessidades do elenco. Ele tem uma qualidade acima da média e, por tudo que fez em 2017, acreditamos que ele será muito útil no ano que vem. Nesta renovação, conseguimos chegar a um bom termo para o América e também para o Renan. Acredito que fizemos um ótimo negócio", comentou.

Movimentações do Coelho

Já deixaram o América o lateral Ceará, o zagueiro Renato Justi, os volantes William e Ernandes e meia Felipe Amorim. Renovaram com a equipe alviverde, ao todo, Fernando Leal e Renan Oliveira, além do técnico Enderson Moreira.