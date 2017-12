América-MG acerta renovação com atacante Luan até o final da próxima temporada

Jogador disputará a Série A em 2018 pelo América-MG (Foto: AFC/Divulgação)

Peça fundamental na conquista do bicampeonato da Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Luan teve seu contrato renovado, na tarde desta quinta-feira (28), pelo clube mineiro até o final de 2018. O jogador foi vice-artilheiro do Coelho com 11 tentos marcados.

O atacante de 29 anos tinha um vínculo com o Palmeiras até dezembro deste ano. Entretanto, Luan não fazia parte dos planos do técnico palmeirense Roger Machado. Sem renovação com o clube paulista, que arcava com parte do salário do atacante, o atleta acabou livre para definir seu futuro e falou sobre os motivos que o fizeram permanecer no Coelho.

“Renovei com o América porque foi onde recuperei a felicidade de jogar futebol. Fui muito feliz no Clube, pude conquistar títulos e fazer grandes amigos. Estou muito feliz e, em 2018, poderei começar o ano me preparando desde o início para ajudar o América a conquistar seus objetivos”, afirmou.

O acerto também foi comemorado pelo diretor de futebol americano, Ricardo Drubscky, que está empenhado na montagem do elenco que disputará a Série A do Brasileirão no próximo ano.

“O Luan é mais um dos jogadores com perfil de Série A que o América está mantendo para 2018. Desde o ano passado, Enderson Moreira sempre priorizou contratar jogador com perfil, competitividade e personalidade de Série A. O Luan se encaixa nesse perfil e, certamente, vai nos ajudar muito. Estamos muito felizes com a renovação dele”, disse.