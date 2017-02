Avaí derrota Tubarão fora de casa e segue firme na liderança do Catarinense

O Avaí do técnico Claudinei Oliveira segue firme na liderança do Campeonato Catarinense 2017. O time avaiano foi ao sul do estado enfrentar o Tubarão no domingo (5) e venceu pelo marcador de 2 a 0. Leandro Silva fez o tento da vitória do Leão da Ilha e Junior Dutra ampliou para selar o placar. Com o resultado, o Avaí soma 9 pontos em três jogos, com 100% de aproveitamento no certame.

Na próxima rodada, na quarta-feira (8), o Avaí tem duelo crucial pela liderança ao receber a Chapecoense no estádio da Ressacada. A Chape é a segunda colocada com 7 pontos, o que signifca um confronto entre as duas equipes invictas no Catarinense até aqui. Quem vencer fica na condição de líder ao final da quarta rodada do torneio.

Em campo, no estádio Domingos Gonzalez, o Tubarão travou um duelo interessante e conseguiu desferir finalizações de perigo ao gol do arqueiro Kozlinski. Atento, o goleiro dos avaianos efetuou as defesas para manter o placar no zero a zero. Com 24 minutos, Diego Jardel resolveu arriscar pelo Avaí e obrigou o goleiro tubaronense a espalmar para escanteio.

Aos 43 minutos, o gol do Leão surgiu em novo corner. Diego Jardel fez a cobrança e Leandro Silva subiu para cabecear a bola ao fundo das redes: 1 a 0. Passado o intervalo em vantagem visitante, o meia Romulo teve boa oportunidade de ampliar o marcador a 17 minutos, mas o goleiro defendeu o chute vindo de dentro da área. No Tubarão, o colombiano Rentería saiu para entrada de Israel, na busca por mudar o jogo.

Já no Avaí, Diego Jardel deu lugar a Lucas de Sá na escalação do técnico Claudinei Oliveira. O Avaí mantinha o controle no jogo e conseguiu aumentar a contagem para garantir a vitória aos 35 minutos. O atacante Junior Dutra completou cruzamento e marcou mais um gol de cabeça: 2 a 0.

Vitorioso nas três atuações pelo Catarinense, o Avaí tem apenas um gol sofrido na competição. Diante da Chapecoense, terá grande teste e espera por um estádio da Ressacada lotado pela quarta rodada a ser disputada no meio de semana.