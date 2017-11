Jogo Avaí x Bahia AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Fique ligado! O duelo entre Avaí x Bahia acontece nesta quarta-feira (8), às 19h30 (de Brasília). A VAVEL Brasil transmite o tempo real ao vivo e online. Até logo mais!

Pelo primeiro turno, a partida na Fonte Nova terminou empata em 1 a 1. O volante Renê Junior abriu o placar e o atacante Junior Dutra deixou tudo igual na partida.

No histórico do confronto pela série A, Avaí e Bahia se enfrentaram 4 vezes e o time catarinense ainda não conseguiu vencer o adversário. Foran duas vitórias dos baianos e dois empates nas ocasiões.

Fala, Carpegiani!

"Nós temos conseguido os pontos necessários para fazer uma boa campanha e poder olhar ali na frente. Acredito que a partir agora a gente possa, sim, sonhar com algo melhor na frente. Mas nós temos que apresentar melhor cada vez mais nesses seis jogos."

Pendurados no Bahia: os goleiros Anderson e Jean, o lateral-esquerdo Matheus Reis, os volantes Feijão e Renê Junior, o meia Juninho e o atacante Edigar Junio.

O técnico Paulo Cézar Carpegiani deve promover apenas uma mudança em relação a equipe do duelo anterior. Machucado, o zagueiro Lucas Fonseca está fora da partida de logo mais. Thiago Martins deve ganhar a vaga de titular ao lado de Tiago na defesa. Também estão fora da partida o zagueiro Jackson e o volante Edson, lesionados. A expectastiva de dias melhores fora se de seus domínios para o tricolor ficam por conta do meia Zé Rafael e do atacante colombiano Mendoza.

O retrospecto recente mostra que o Bahia pode sim alcançar voos mais altos na competição. Nos últimos oito jogos, a equipe só deixou de somar pontos uma vez. Foram quatro vitórias, três empates e uma derrota. Porém, apesar de ter o quarto melhor aproveitamento como mandante, com nove vitórias em 16 jogos, o desempenho ruim como visitante pode atrapalhar. Em 16 jogos foram apenas dois triunfos. Restando seis rodadas, a equipe precisaria vencer 50% de suas partidas para ter chances reais de classificação à Libertadores.

Menos pressionado graças ao triunfo no último domingo, quando venceu a Ponte Preta em casa pelo placar de 2 a 0, com 42 pontos e na 10º colocação o Bahia já começa a olhar com carinho para a parte de cima da tabela. Apesar de não estar matematicamente livre do rebaixamento, o desempenho da equipe nos jogos anteriores faz com que os jogadores e a comissão técnica possam sim sonhar com uma vaga na Libertadores. O tricolor de aço esta a cinco pontos do Flamengo, primeira equipe do G-7. Porém, caso os campeões da Sul-Americana e da própria Libertadores sejam brasileiros, a competição nacional abre mais duas vagas para o torneio continental.

Fala, Douglas!

"Saímos muito frustrados por conta do resultado do resultado anterior, um placar elástico. Nunca é bom começar a semana com uma derrota. Mas é uma nova semana e a gente pode fazer dessa a semana do ano do Avaí. Passou, temos que analisar friamente, tirar lições e mostrar que somos maduros e fortes para nos preparamos para mais uma decisão," destacou o goleiro.

Pendurados no Avaí: O goleiro Douglas, o lateral-esquerdo Capa, os meias Pedro Castro e juan e o atacante Joel.

Para a partida, o técnico Claudinei Oliveira não poderá contar com o lateral direito Leandro Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Também estão fora o volante Luan e o meia Willians, lesionados. Maicon é o provável substituto na lateral. O experiente jogador, com passagens pela Europa e Seleção Brasileira, pode ser importante peça na reabilitação da equipe. Ele atuou apenas duas vezes como titular desde que foi contratado. Outras duas esperanças estão nos pés do meia Marquinho e em Junior Dutra, o artilheiro do time no torneio com sete gols.

Apesar das reais chances de escapar da degola, o cenário não é nada positivo. O Avaí venceu apenas um dos últimos sete jogos que disputou. Na rodada anterior, a equipe ainda foi goleada por 4 a 0 pelo Coritiba, adversário direto na briga pelo descenso. Em 16 jogos na Ressacada, o time venceu apenas três. Faltando apenas seis rodadas para o término do Brasileiro, é necessário que o leão da Ilha reaja o mais rápido possível se quiser evitar o pior

Lutando para sair da situação difícil em que se encontra atualmente, o Avaí se vê com a necessidade de vencer o Bahia na noite desta quarta-feira (8) para ganhar sobrevida no Campeonato Brasileiro. Penúltimo colocado com 35 pontos conquistados, o time de Santa Catarina ainda tem chances reais de se livrar do rebaixamento. Isso porque, Ponte Preta e Vitória, dois dos adversários que estão acima na tabela, estão com a mesma pontuação da equipe. Além disso, o Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento, possui apenas um ponto de diferença.

