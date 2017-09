Com mudanças confirmadas, Ceará encerra preparação para jogo contra Luverdense

Foto: Lucas Moraes / Cearasc.com

Já em Lucas do Rio Verde, o time alvinegro que viajou para enfrentar o Luverdense pela Série B do Campeonato Brasileiro 2017 encerrou a preparação nesta sexta-feira (29), quando realizaram treinamento apronto no CT do rival de sábado (30). Novidades, Valdo, Jackson Caucaia e Magno Alves se integraram ao elenco e estão à disposição de Marcelo Chamusca nos lugares dos suspensos Luiz Otávio, Tiago Cametá e Elton, respectivamente.

Visto que os três indisponíveis são do time titular, três mudanças serão feitas, no mínimo, para o confronto válida pela 27ª rodada da competição. Pio deve entrar na lateral-direita e Jackson Caucaia preenche a reserva na posição de volante, Arthur entra no ataque e forma dupla com Leandro Carvalho, enquanto que Tiago Alves faz a zaga ao lado de Rafael Pereira.

Richardson e Pedro Ken fizeram os volantes no 11 inicial que jogou no Arruda, mas a entrada de Raul no lugar de um dos dois não é descartada, devido à utilização do camisa 17 em treinamentos da semana passada e no jogo frente ao Brasil de Pelotas no último sábado (23).

Portanto, a essência da equipe que jogou contra o Santa Cruz deve ser a mesma, com as alterações necessárias e a possível rotação na dupla à frente da zaga, tendo agora Magno Alves como opção para o setor ofensivo no decorrer da partida. Éverson; Pio, Rafael Pereira, Tiago Alves, Romário; Richardson (Raul), Pedro Ken, Ricardinho, Lima; Arthur e Leandro Carvalho devem compor o time que deve enfrentar o Luverdense.

Em quinto lugar na Série B, o Vovô está a três pontos do Vila Nova, primeiro dentro do G-4, local que o alvinegro busca retornar para a reta final do certame. A equipe joga contra o Verdão do Centro Oeste às 19h, pelo horário de Brasília, deste sábado (30), no Estádio Passo das Emas.