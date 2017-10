Ceará realiza treinamento fechado e time que enfrentará Vila Nova é mantido em segredo

Foto: Bruno Aragão/CearaSC.com

Depois de vencer o Luverdense no sábado (30), o Ceará retornou à capital cearense no domingo (1º) e, nesta segunda-feira (2), realizou o único treino visando a partida contra o Vila Nova, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinamento, porém, foi fechado para a imprensa e o técnico Marcelo Chamusca mantém em segredo a equipe que deve entrar em campo na Arena Castelão.

Segundo informações do clube, os jogadores titulares na rodada passada fizeram treino regenerativo na reapresentação e os demais estiveram à disposição do treinador para sessões com bola. Os suspensos que não foram para Lucas do Rio Verde já estão disponíveis para escolha nos relacionados. Tiago Cametá deve inclusive voltar à lateral-direita depois de Pio ter tomado o terceiro amarelo. Elton e Luiz Otávio também já podem ser escolhidos.

Para o jogo frente aos goianos, o Vovô tem a chance de voltar ao tão sonhado G-4. Com 45 pontos na tabela de classificação e na quinta posição, pode chegar aos 48 se vencer e ultrapassar os rivais, que têm 46, mesma pontuação do terceiro colocado Paraná, que joga contra o Internacional na Arena da Baixada.

Além dessas posições, o alvinegro pode chegar encerrar a rodada na segunda se triunfar sobre o Vila Nova, caso o América-MG perca, igualando em número de pontos, mas levando no primeiro critério de desempate: vitórias.

Ceará e Vila Nova se enfrentam nesta terça-feira (2), na Arena Castelão, às 19h15 pelo horário de Brasília, em partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017.