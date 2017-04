Resultado Chapecoense x Nacional na Copa Libertadores 2017 (1-1)

O próximo compromisso da Chapecoense pela Copa Libertadores é no Uruguai, contra o Nacional, no estádio Parque Central. A equipe catarinense soma quatro pontos, assim como o Nacional, o líder do grupo, Lanús tem seis pontos.

49 min: Fim de jogo na Arena Condá!

41 min: Cartão amarelo para Arismendi, do Nacional

40 min: Após Polenta chutar a cabeça de Andrei Girotto e uma confusão começar, o zagueiro do Nacional e o volante Moisés Ribeiro, da Chapecoense, recebem cartão amarelo

37 min: Última substituição da Chapecoense, sai Arthur e entra Niltinho

37 min: Na trave! Após jogada trabalhada de Reinaldo com Luiz Antônio, o meia rola para Andrei Girotto que chuta no poste

35 min: Cartão amarelo para Kevin Ramírez por retardar a saída de campo

34 min: Segunda substituição do Nacional, sai Kevin Ramírez e entra Sebástian Rodriguez

32 min: Aguirre aproveita o passe errado e fica com a bola. Ele ganha de Luiz Otávio no corpo e fica de cara com Artur Moraes. O camisa 27 chuta, a bola vai no braço esquerdo do goleiro da Chape, que evita a virada do time uruguaio

28 min: Girotto bate cruzado e Túlio de Melo aparece para escorar. Conde se joga para defender e consegue evitar o gol do centroavante da Chape. Na sobra, o próprio camisa 10 da Chapecoense aproveita o rebote e chuta de novo para o gol. A bola bate na trave direita, percorre a linha do gol e Gonzalo chega para afastar

25 min: Substituição no Nacional, sai Otálvaro e entra Gonzalo Porras

21 min: Segunda substituição na Chape, sai Wellington Paulista e entra Túlio de Melo

19 min: Andrei Girotto cruza no capricho para Wellington Paulista. O centroavante cabeceia no ângulo esquerdo de Conde, mas a bola passa perto da trave do Nacional

18 min: Cartão amarelo para Otálvaro, do Nacional

17 min: Mudança na Chapecoense! Sai Apodi e entra Moisés Ribeiro. Mancini pretende reforçar a marcação

2 min: Rossi chega na linha de fundo, cruza, Wellington Paulista aparece na área, cabeceia e a bola vai por cima do gol

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

43 min: Espino recebe dentro da área da Chape e enche o pé de primeira. A finalização vai no lado esquerdo de Artur Moraes, que espalma

40 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NACIONAL! Rodrigo Aguirre empata para os uruguaios

18 min: João Pedro recebe na entrada da área, ajeita e chuta bem. Conde se estica, cai para o lado direito e espalma

16 min: Otálvaro cruza da direita para a área e o goleiro Artur se adianta para espalmar e evitar o gol de empate do Nacional

9 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! Reinaldo abre o placar em Chapecó

8 min: Pênalti para a Chapecoense! Arthur cai na área e o juiz assinala.

5 min: Bola é levantada na área do Nacional e chega até Rossi. A bola bate no camisa 7, ele não consegue finalizar para o gol.

3 min: Rodrigo Aguirre recebe na entrada da área, ajeita para a perna esquerda e manda para o gol. O chute sai muito forte e pega no travessão!

0 min: Começa o jogo!

Nesta terça-feira (18), a Chapecoense enfrentará o Nacional, na Arena Condá, às 21h45, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Será o primeiro encontro entre os catarinenses e os uruguaios na competição continental, onde ambos possuem uma vitória e uma derrota.

O grupo 7 da competição é, de longe, o mais enrolado. Todas as quatro equipes possuem três pontos, e o desempate é no saldo de gols. Com isso, a Chape está na última posição e o Nacional, em terceiro.

Vagner Mancini tem apenas uma dúvida no Chapecoense x Nacional ao vivo ao vivo hoje: o zagueiro Douglas Grolli, que voltou a treinar nesta segunda-feira com o grupo. Já Martín Lasarte terá problemas com a escalação do Nacional, que não conta com Ligüera, Fucile, Carballo, Viudez e Fernández. Porém, conta com o retorno de González, que desfalcou o time por problemas estomacais.

O capitão da Chapecoense, Artur Morais, falou à imprensa sobre o confronto desta terça e usou um tom cauteloso. “O jogo é decisivo porque, se quisermos a classificação, temos que vencer amanhã. E é dessa maneira que vamos encarar o jogo”, disse.

“Sabemos que amanhã o jogo contra o Nacional exigirá um nível de concentração muito alto, e precisamos apresentar o nosso melhor. Nós amadurecemos. Achamos esse ponto mediano… A regularidade”, completou.

O arqueiro também comentou sobre a importância da presença da torcida na Arena Condá. “Quando o torcedor está do nosso lado, é sempre mais fácil. Nós temos demonstrado uma força muito grande dentro da Arena Condá. E amanhã, por se tratar de um jogo de Libertadores, em que mais do que nunca precisamos vencer, que o torcedor apoie, incentive e venha para nos ajudar”, finalizou.

Martín Lasarte, treinador do Nacional, também deu suas impressões da partida para a imprensa e declarou que espera um “jogo bonito” em Chapecó. “Na Libertadores, não há adversários fáceis. A Chapecoense é uma adversária complicada, mas vamos jogar para vencer, é o resultado que queremos”, falou.

“Está claro que o jogo vai ser difícil, mas que possamos jogar no contra-ataque, que é o que temos feito de melhor. Acredito que eles vão ter mais a bola, então nós vamos ter de defender bem e sair no contra-ataque, como se joga como visitante em partidas da Libertadores”, finalizou.