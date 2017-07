Jogo Chapecoense x São Paulo AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2017

Google Plus

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Chapecoense x São Paulo ao vivo na Arena Condá, valendo pelo Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Provável escalação: SÃO PAULO (técnico: Dorival Jr) Renan Ribeiro; Bruno, Arboleda, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei e Petros; Wellington Nem, Cueva e Jonatan Gomez; Lucas Pratto.

Provável escalação: CHAPECOENSE (técnico: Vinicius Eutrópio)

​Jandrei, Apodi, Douglas Grolli, Luiz Otávio e Diego Renan; Andrei Girotto, Luiz Antônio, Lucas Mineiro, Seijas; Lourency e Túlio de Melo

Arbitragem da partida: Wagner do Nascimento Magalhaes, auxiliado por Rodrigo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha.

O esquema 4-2-3-1 também será mantido, com Cueva atualizando centralizado, Wellington Nem e Jonatan Gomez pelas pontas e Lucas Pratto funcionando como referência ofensiva.

São Paulo: Apesar da equipe não ter vencido o lanterna Atlético-GO na última quinta-feira, no Morumbi, o técnico Dorival Júnior gostou do rendimento da equipe, tanto que fará apenas uma alteração na equipe, promovendo a entrada de Bruno na vaga de Buffarini na lateral-direita.

A boa notícia é o retorno de Túlio de Melo aos treinos. O atacante estava com dores no joelho, mas já foi liberado pelo DM e deve ser titular do Verdão.

Arthur e Wellington Paulista também estão fora, mas pelo terceiro amarelo. Com as saídas de Rossi e Niltinho, o técnico Vinícius Eutrópio tem poucas opções para montar o sistema ofensivo.

Chapecoense: Além da má fase e da sequência de seis jogos sem vitória, a Chapecoense está cheia de desfalques para o jogo contra o São Paulo. Victor Ramos e Reinaldo tiveram suas punições de um e dois jogos de suspensão, respectivamente, mantidas pelo pleno do STJD em função da confusão no jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil.

O jogo do desespero. De um lado, a Chapecoense, que não vence há seis partidas. Do outro, o São Paulo, que não comemora um triunfo há oito jogos. Pressionados, catarinenses e paulistas se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 14ª rodada do Brasileirão.