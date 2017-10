Buscando distanciar do Z-4, Chapecoense e Fluminense se enfrentam na Arena Condá

Chapecoense e Fluminense se enfrentam na tarde deste domingo (22), na Arena Condá, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro em um duelo de extrema importância para ambas as equipes. Isso porque, tanto o Verdão do Oeste quanto o Tricolor das Laranjeiras buscam, a cada rodada, deixar o fantasma da zona do rebaixamento cada vez mais distante.

A Chape ocupa a 12ª colocação, detendo 35 pontos. Já o Fluminense, com 38 pontos, assume a 11ª colocação. Sendo assim, Chapecó receberá o chamado popularmente "jogo de seis pontos". Além disso, as duas equipes vêm de vitórias importantes e vislumbram iniciar boa sequência para se afastar do Z4. O time comandado por Gilson Kleina bateu o Atlético Mineiro, fora de casa, por 3 a 2. Já a equipe de Abel Braga venceu, no Maracanã, o São Paulo por 3 a 1.

Abel Braga perde Sornoza e Douglas para embate contra a Chapecoense

O Flu terá dois desfalques contra a Chapecoense neste domingo. O volante Douglas enfrenta problemas com a artrite, podendo ficar de fora por mais jogos. Já o meio campo Sornoza sentiu dores musculares após o jogo contra o São Paulo e será poupado para o Fla-Flu da próxima quarta-feira, válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Sendo assim, Abel Braga deve apostar em Wendel, que volta de suspensão, e Mateus Norton. Além disso, o treinador tricolor, em última hora, confirmou que o atacante e artilheiro do Campeonato, Henrique Dourado, será poupado do confronto visando o embate do quarta feira diante do Flamengo; Pedro o substituirá.

A dupla de meio campistas se junta à lista de importantes jogadores que não podem atuar. Se recuperando de lesão, o volante Orejuela, o zagueiro Henrique e o atacante Wellington Silva já estavam vetados do embate em Chpecó.

Sem desfalques, Gilson Kleina não faz mistério e repete escalação

O dito popular é claro: "em time que está ganhando não se mexe". E, assim fará Gilson Kleina. Após boa vitória, fora de casa, diante do Atlético Mineiro, o técnico comandou atividade leve no Centro de Treinamento do Verdão do Oeste e declarou que manterá a equipe que bateu o Galo no Horto. Sem desfalques, o treinador pôde realizar apenas um treino regenerativo para os atletas, e, além disso, poderá contar com a volta de João Pedro, fora desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Lutando pra não entrar na zona do rebaixamento há algumas rodadas, a Chapecoense vem contando com o apoio incondicional de sua torcida na Arena Condá. Pensando nisso, os jogadores veêm como obrigação a vitória diante do Fluminense neste domingo (22), e, em entrevista coletiva, o lateral esquerdo Reinaldo, reiterou o desejo do grupo e destacou seu principal objetivo: manter a Chape na Série A.

"Temos que manter a postura, aumentar o ritmo e ir para cima do Flu. Nossa obrigação é ganhar em casa. Sabemos que temos que melhorar dentro de casa. Todo grupo está se cobrando isso. Estive abaixo em algumas partidas, mas nunca deixei de trabalhar. Jogador passa por altos e baixos. Minha cabeça está em livrar a Chapecoense do rebaixamento. Depois, vou pensar no meu futuro Agora, meu objetivo e manter a Chape na Série A", declarou Reginaldo.

O Verdão do Oeste ocupa a 12ª colocação tendo 35 pontos ganhos, já o Flu, a 11ª posição, com 38 pontos. A partida será realizada na Arena Conda, neste domingo (22), às 19 horas, horário de Brasília.