Buscando recuperação após derrota na Copinha, Chape encara Araxá

Às 19h deste sábado (6), Chapecoense e Araxá se enfrentarão pela segunda rodada primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim como todos os jogos do grupo 9, duelo acontecerá na cidade de Franca, no estádio Lancha Filho, popularmente conhecido por Lanchão.

Do lado verde, a busca é por reabilitação. Na partida de estréia, mesmo tendo maior volume de jogo durante a maior parte do tempo, a Chape foi derrotada pela Ponte Preta pelo placar de 1x0. Tendo sofrido o gol no início, o Verdão do Oeste acuou o adversário, mas esbarrou numa boa atuação do goleiro Guilherme e não teve forças para buscar o empate.

Os Alvinegros, por sua vez, tiveram um começo positivo. Em jogo duro contra o Francana, bateram os donos da casa pelo placar mínimo, onde os paulistas ainda chegaram a desperdiçar uma penalidade máxima e ter um gol anulado. O Araxá, líder ao lado da Ponte Preta, briga para se manter ao menos no G2.

Na edição de 2017, a equipe de Chapecó fez boa campanha, chegando até as quartas de final. Após passar em segundo no grupo 14, no mata-mata, os alviverdes passaram por cima de três paulistas: São Paulo, Capivariano e Ituano, sendo eliminados pelo Paulista após perder por 1x0.

O Araxá havia competido na Copinha pela última vez em 2016, quando teve uma honrosa participação. O Ganso se classificou no grupo 22, com seis pontos, e no mata-mata eliminou o Taubaté numa vitória por 3x2, mas caiu diante do Bahia após sofrer uma goleada de 4x1 na terceira fase.

Caso escolha por manter a escalação do embate contra a Macaca, o técnico Rodrigo Casarin deve mandar a campo: Tiepo; Cata, Ruan, Ceará e Tharlis; Busanello, Welissol e Guedes; Alan, Vini e Silvano. Já a equipe de Minas Gerais, caso mantenha a base, tende a ir com: Germano Macarrão, Felipe, Michel, Lara e Igor Rodrigues; João Victor, Wendell, Márcio, Antoniél; Victor Tanaka (Eré) e Gabriel Cunha (Pedrinho), treinador Charles Guerreiro..