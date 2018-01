Chapecoense vence Inter de Lages com gols de Guilherme e segue invicta no Catarinense

O Chapecoense recebeu o Inter de Lages neste domingo (21), à 17h na Arena Condá, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. Apesar da chuva e do vento que dificultaram a partida para os jogadores, os donos da casa ganharam de 2 a 0 e mostraram porque estão na Série A do Braileirão.

Os dois gols saíram de Guilherme, no segundo tempo, quando a chuva cessou. Com o resultado, o Verdão segue invicto na liderança do campeonato, na frente do Figuerense pelo saldo de gol. O Inter de Lages, entretanto, caiu três posições no fim da rodada e está na sétima posição.

Na próxima rodada a Chape enfrenta o Criciúma, no Sul de Santa Catarina. A partida está marcada para quarta-feira (24) às 21h45. Já o Leão Baio vai para o Norte do estado e enfrenta o JEC no mesmo dia às 20h30.

Vento e chuva eram o rival