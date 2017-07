Jogo Coritiba x Sport ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017

Google Plus

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Coritiba x Sport ao vivo, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. Fique ligado na VAVEL!

Duas dúvidas, entretanto, mantém o mistério dos pernambucanos para o duelo. Na lateral-esquerda, Mena foi bem ao entrar no segundo tempo da partida ante os argentinos e pode recuperar o lugar ocupado por Sander. Na cabeça de área, Patrick - que saiu lesionado diante do Arsenal ainda no primeiro tempo - pode deixar a vaga para Rodrigo, substituto na ocasião

Osvaldo, que não atuou na Sul-Americana por ter jogado pelo Fluminense, retorna à titularidade. Lenis, de fora do embate com o Arsenal de Sarandí por dores na coxa, deve seguir como ausência

Há a possibilidade da entrada de Thomás, recuperado de lesão e que está de volta após quase um mês fora dos gramados. Outra opção é a entrada de Rogério na ponta, deixando Everton isolado na ligação da defesa para o ataque

Pelo lado leonino, a principal ausência a ser sentida vai ser do meia Diego Souza, que não viajou por problemas particulares. No lugar do camisa 87, Luxemburgo deixa em aberto para definir o parceiro de Everton Felipe na armação

Ainda que tenha baixas para o confronto com o Leão da Ilha, o técnico do alviverde paranaense destaca que a postura deverá ser mantida: "Ideal é sempre ter uma sequência para melhorar muito mais o conjunto e o que a gente não vai mudar é o modelo. Fizemos 11 jogos e esse modelo de se impor não pode mudar, já que a nossa ambição tem que continuar desta forma. Quando se faz alterações na equipe, ou você melhora, ou muda a característica do atleta"

Na zaga, Márcio e Walisson Maia estão à disposição, concorrendo por um espaço, com Luizão podendo estrear e correndo por fora. Já na lateral, por outro lado, Dodô e Rodrigo Ramos disputam a vaga

O volante Jonas, que recebeu seu terceiro amarelo na última rodada, está suspenso e se junta ao companheiro de posição Alan Santos - na transição - como desfalque. Tal como eles, o zagueiro Werley e o lateral-direito Léo foram vetados e são ausências

Buscando maior regularidade no Brasileirão, o Coritiba não terá apenas o Sport de adversário. Com quatro vitórias, quatro empates e três derrotas, o Coxa tem problemas para Pachequinho definir quem vai a campo